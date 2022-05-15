Дев'яносто гаубиць М-777 зі США прибули в Україну: ЗСУ вже завдають ударів по військах Росії

Застосування ЗСУ гаубиці М-777 на фронті / Скріншот відео посольства США в Україні

Дев'яносто гаубиць М-777, які Сполучені Штати Америки направили Україні в якості військової допомоги для ЗСУ, перебувають на балансі української армії. Багато з них вже використовуються на фронті в боях з військами Росії. Про це повідомили в посольстві США 3 Києві.

У Twitter-акаунті дипломатичного відомства опублікували відео, як працюють американські гаубиці на війні Росії проти України. На відеозапису помітна робота гарматних розрахунків.

читайте такожБійці ВСУ на Миколаєві знищили військовий літак ВПС Росії за 50 мільйонів доларівНа балансі ЗСУ знаходиться вже 90 гаубиць М-777. Ще одна одиниця наразі не прибула.

"Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій", - зазначено в підписі до відеозапису.

Довідка

Гаубиці М-777 США

М – 777 – це легкі гаубиці, калібр яких становить 155 мм. Швидкість пострілу - від 2 до 5 пострілів в хвилину. Гаубиця може стріляти на дистанцію до 40 метрів. Все залежить від типу снаряда.

Такі гаубиці використовувалися американським військовими під час військових конфліктів у Афганістані та Іраку.

Армія України трощить війська Росії

На річці Сіверський Донець у районі села Білогорівка Збройні сили України завдали нищівного удару по військах Росії. Окупанти споруджували понтонну переправу, намагаючись перейти на інший берег річки і оточити українських військових. За декілька днів бойових зіткнень ворожі війська зазнали серйозних втрат. Знищено понад 70 одиниць техніки російської армії.

Журналіст Юрій Бутусов розповів, як 6-та рота 92-ї бригади ЗСУ здійснила справжній подвиг у боях у Харківській області. Зокрема, 24 лютого під час зіткнень з військами РФ у Старому Салтові наші військові змогли вийти з оточення і виграти бій. Вже 25 лютого вони не дозволили російським окупантам здійснити прорив до Харкова. Обидва випадки примітні тим, що у ворога було набагато більше сил.

Під Харковом бійці ЗСУ завдали нищівного удару по новому російському танку Т90м прорив зі шведського гранатомета Карл Густав. Бойову машину загарбників знищили військові 227-го батальйону 127-ї бригади Терроборони.

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