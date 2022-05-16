ЗСУ вийшли на держкордон на Харківщині: з'явилося яскраве вітання Зеленського

Українські захисники звільняють Харківщину / Скріншот

Бійці сил територіальної оборони Харкова відтіснили російських окупантів на одній з ділянок лінії фронту і вийшли до державного кордону України в Харківській області, де відновили прикордонний знак.

Вони також записали відеозвернення до глави держави, в якому розповіли про зачистку регіону від окупантів.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський подякував бійцям 127-ої бригади територіальної оборони, які вийшли на кордон з РФ у Харківській області.

"Хлопці! Харків! 227-ий батальйон, 127-а бригада територіальної оборони України. Дуже вам вдячний від усіх українців, від себе і моєї родини! Подяка моя безмежна. Бажаю вам всім здоров'я, бережіть себе. Дякую вам і вашим батькам. Ви молодці! І всім таким, як ви, воїнам теж дуже вдячний. Слава Україні!",- заявив Зеленський у відеозверненні в Instagram.

Раніше повідомлялося про те, що в селищі Білогорівка на Луганщині російські окупанти зазнали величезних втрат, намагаючись форсувати річку Сіверський Донець.

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11 травня українська артилерія знищила Російські понтонні мости. В результаті удару втратила 485 окупантів і більше 80 одиниць техніки.

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