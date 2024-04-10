Війська РФ завдадуть удару на чотирьох напрямках: у РНБО розкрили плани Путіна

Агресор Росія навмисно робить вкидання про наступ на Харків, Херсон, Суми або Київ, щоб потім атакувати на інших напрямках, сказав Андрій Коваленко.

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Окупанти Путіна можуть вдарити на Донбасі - ЦПД / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Пропаганда Росії проводить інформаційно-психологічні операції, в рамках яких тиражує відомості про "наступ" своїх окупантів на Харків, Херсон, Суми або Київ. Ворог промацує реакцію населення, і має намір вдарити на інших напрямках - у бік Вугледара, Часового Яру, Краматорська та на Куп'янському напрямку. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Зараз цивільних взагалі оброблять цими "іпсохами". Вони промацують не лише фронт, вони промацують реакції населення на певні речі. Вкидають про Харків, про наступ, про оточення", - розповів він у своєму Telegram-каналі.

Також він нагадав про "повідомлення" від нібито ДСНС, де закликають "евакуюватися з Харкова". Подібні фейкові повідомлення також надсилали жителям Чернігова, Сум і Києва.

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За словами посадовця, росіяни прагнуть посіяти паніку та втечу мешканців із міст. Самі окупанти, ймовірно, наступатимуть на інших напрямках.

"І таким чином вони розмивають сприйняття: люди не розуміють, а звідки ж вони будуть наступати. З іншого боку, ось ця залізниця... яку вони тягнуть у Крим, південна і там... вони також створюють певне бачення для наших військових, що вони можуть і там десь накопичити... Але, звісно ж, основний удар, особисто як я бачу, його буде завдано все ж таки - Вугледар, Часів Яр, Краматорськ і Куп'янський напрямок", - наголосив Андрій Коваленко.

Загроза наступу Росії - головні новини про плани ворога:

У Росії виникне велика проблема в майбутньому наступі, йдеться в публікації Foreign Policy. Зокрема, ЗСУ вибили понад дві третини російських танків. В окупантів проблеми з бронетехнікою.

Війська РФ, імовірно, націлилися на захоплення Курахового Донецької області, вважає офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов. На Новопавлівському напрямку фіксується найбільша кількість штурмів.

Окупанти можуть піти в наступ і на Горлівському напрямку, припустив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв. Там підвищилася активність ворога, що може свідчити про підготовку до наступальних дій.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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