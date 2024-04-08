Не лише Харків: військовий назвав ще один напрямок, де росіяни підуть у наступ

Українські військові перебувають у повній бойовій готовності на цьому напрямку.

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Російські окупанти можуть піти у новий наступ на фронті / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

Російські окупанти можуть піти у наступ не лише на Харківському напрямку, а й на Горлівському. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв, повідомляє Еспресо.

Він додав, що ворог готується піти у цей наступ вже найближчим часом.

"Впродовж останній двох днів на Горлівському напрямку значно підвищилась активність ворога, з погляду їх аеророзвідки. Ми бачимо над собою дуже багато літальних апаратів, таких як "Орлан". Деякі апарати, напевно, не дуже доцільно називати. Це свідчить саме про те, що найближчим часом, ворог може готувати наступ", - сказав військовий. відео дня

Він додав, що українські захисники готові до цього і перебувають в повній бойовій готовності. Водночас зазначається, що поки нема позиційних штурмів ворога і просувань на цьому напрямку.

"Цю динаміку ворога ми спостерігаємо за допомогою аеророзвідки і наших радіолокаційних засобів захисту. Ми намагаємося зазирнути в тил ворога, щоб побачити, яку техніку тягнуть окупанти, на які фланги тощо", - сказав військовослужбовець.

Новий наступ РФ - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, очільник ГУР Кирило Буданов описав ситуацію на фронті як "складну, але контрольовану" і висловив думку, що російський наступ на сході України розпочнеться наприкінці травня.

Водночас російські окупанти продовжують щоденні обстріли Харкова балістикою, кидають авіабомби та використовують "Шахеди" для атак. Диктатор Путін висловив намір захопити Харків, попри можливу велику кількість жертв серед російської армії під час наступу на місто. Про це повідомив російський юрист Марк Фейгін.

Керівник Центру військово-правових досліджень і військовий експерт Олександр Мусієнко прогнозує, що РФ буде готова розпочати новий наступ в Україні "у травні-червні".

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