Стратегічне місто під загрозою: РФ обрала нову ціль для наступу - офіцер ЗСУ

Російські окупаційні війська продовжують активний наступ в районі Мар'їнки. Однією із цілей просування окупантів на цьому напрямку бойових дій є місто Курахове. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов.
"Вже протягом тривалого часу Новопавлівський напрямок переживає найбільшу кількість штурмів, які відбуваються сьогодні на лінії зіткнення", - пояснив Воронов.
Він наголосив на тому, що противник продовжує рухатися вперед з знищеної Мар'їнки, розширюючи свій плацдарм на південний напрямок у напрямку населеного пункту Побєда. Крім того, росіяни наступають на сході від Мар'їнки на Георгіївку, яка знаходиться у бік Курахового.
За словами офіцера "Легіону Свободи", вочевидь однією із цілей ворога є українське місто Курахове.
"Також противник також намагається штурмувати Красногорівку з півдня. Дуже гаряче біля Невельського. Південніше гарячою точкою є Новомихайлівка, якою ворог прагне йти, можливо, задля оточення Вугледара", - додав Воронов.
Що відомо про "Легіон Свободи"?
"Легіон Свободи" — комбатантське об'єднання усіх членів партії ВО "Свобода" які в складі Збройних Сил України, Національної гвардії, спецпідрозділів МВС та добровольчих батальйонів беруть участь у Російсько-українській війні. Створене у лютому 2015 рішенням XXX З'їзду ВО "Свобода", пише Вікіпедія.
Бої в районі Мар'їнки - наступ РФ на Сході України
Нагадаємо, як ранішеповідомляв Главред, російські окупанти намагаються продовжити наступ на Мар'їнському напрямку. Ворог намагається розвивати наступ з Мар'їнського напрямку в бік Георгіївки, повідомив офіцер підрозділу "Легіон Свободи" Сергій Воронов.
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