В України будуть хороші шанси у війні: у США сказали, що для цього потрібно

Україна має серйозні плани і підход у питанні відбиття російської військової агресії, зазначила помічниця глави Пентагону Селеста Валландер.

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В України дуже хороші шанси у війні, якщо США допоможуть - Пентагон / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Україна отримає серйозні шанси на відбиття російських наступальних дій, якщо Сполучені Штати Америки нададуть додаткову військову допомогу. Про це заявила помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер.

У своєму Twitter-акаунті кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін опублікував її позицію з питання військових перспектив України. Вона оцінила їх як "дуже хороші", але за умови пролонгації американської допомоги.

"У них (України.) є тверді плани, у них є твердий підхід", - сказала Селеста Валландер і наголосила на завзятості українських воїнів. відео дня

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога Україні від США - коли ухвалять рішення щодо продовження підтримки:

Конгрес США досі не ухвалив законопроєкт, що передбачає фінансування військової підтримки України на суму понад 61$ млрд. доларів. Документ гальмують республіканці в Палаті представників. Американський політик Курт Волкер сподівається, що рішення про допомогу Україні буде у квітні.

Президент Володимир Зеленський закликав Захід дати Україні ППО і винищувачі. За його словами, озброєння потрібні для захисту українських міст. Гарант заявив, що ЗСУ переламають ситуацію, якщо отримають потрібну зброю.

Україна не може чекати, потрібні ППО і боєприпаси, сказали в США і НАТО. Верховний головком НАТО в Європі Крістофер Каволі вважає, що ситуація може стати загрозливою, якщо вчасно не надати допомогу.

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