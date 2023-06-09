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Війська РФ готуються відступати вглиб Криму - Міноборони

Андрій Ганчук
9 червня 2023, 19:41 оновлено 9 червня, 20:44
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Окупанти країни-агресора Росії будують оборонні рубежі не тільки на підступах, але і у самому захопленому Кримському півострові, розповіла Ганна Маляр.
Крим, війська РФ
Окупанти Росії ставлять лінії оборони на Перекопському перешийку і планують відхід вглиб Криму - Маляр / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Війська держави-окупанта Росії встановлюють так звані зуби дракона не тільки на підступах до захопленого Криму, але і в глибині півострова. Ситуація свідчить про те, що ворог розглядає можливість відступу вглиб Кримського півострова. Російським військовим на цій ділянці фронту доведеться здаватися в полон. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У своєму Telegram-каналі вона розповіла про те, що зуби дракона окупанти ставлять не тільки на підступах до Кримського півострова, але і в глибині АР – на певній відстані до лінії бойового зіткнення сил.

"Зокрема є інформація про їх встановлення на Перекопському напрямку", - сказала Маляр.

За її словами, установка оборонних редутів вказує на те, що військове керівництво Росії "розглядає можливість відступу до далеких рубежів, зокрема вглиб тимчасово окупованого Криму".

"Водночас російським військовослужбовцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення і за спинами яких обладнують оборонні рубежі, ймовірно загрожує загибель. В таких умовах шляхом порятунку залишається тільки добровільна здача в полон", - підкреслила Ганна Маляр.

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський казав, що армія України проведе контрнаступальну військову операцію, щоб відкинути російські окупаційні підрозділи зі своїх територій.

За словами Зеленського, коли ЗСУ підійдуть до Криму, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що окупанти підірвали Каховську ГЕС, щоб зупинити подальше просування українських військ і не допустити їх до Криму.

Як вважає генерал, у ЗСУ хороші шанси на звільнення півдня.

Представник військової розвідки України Андрій Юсов вважає, що ЗСУ зайдуть до Криму, коли ще буде тепло. За словами Юсова, конкретні дати в ГУР називати поки що не готові.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, коли буде знищено Кримський міст:

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