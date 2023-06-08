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"Буде ще гірше": Путін "плюнув" на Крим наказом підірвати Каховську ГЕС – Піонтковський

Альона Вороніна
8 червня 2023, 08:49 оновлено 8 червня, 08:51
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Своїм рішенням російський диктатор показав, що йому байдуже, буде чи ні вода в окупованому Криму, адже його хвилюють інші питання.
Владимир Путин, Андрей Пионтковский
Путін "плюнув" на Крим наказом підірвати Каховську ГЕС/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрін

Російський диктатор Володимир Путін буквально "плюнув" на окупований Крим, коли віддав наказ підірвати Каховську гідроелектростанцію.

Про це сказав російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський, повідомляє "24 Канал". Він зазначив, що такий відчайдушний крок лише показує, що глава Кремля зрозумів, наскільки нікчемною є його спроба втримати Кримський півострів.

У той же час Путін ще не збирається відмовлятися від Криму, вважає політолог.

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"Рішення про підрив ГЕС приймалося без урахування інтересів кримчан. Ні в якому разі він від Криму ще не відмовився, тому що це визнати, що Крим втрачений Росією, тобто здійснити політичне самогубство", – зазначив Піонтковський.

За словами політолога, підрив дамби Каховської ГЕС не так сильно вплине на півострів, як руйнування Кримського мосту. Коли цей міст буде зруйнований, це спричинить дестабілізацію всієї російської військової машини у Криму.

Хто такий Андрій Піонтковський

Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму, опублікував багато статей та монографій із цієї теми.

Із 2019 року дає інтерв'ю різноманітним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує та аналізує міжнародну політику та політику РФ, вказуючи на помилки та надає припущення, ділиться спостереженнями.

Через переслідування у РФ мешкає у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб.

Повідомлялося, що фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті. У той же час у NYT заявили, що Каховська ГЕС, швидше за все, була підірвана зсередини і заявили, що немає жодних шансів на незалежне розслідування катастрофи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста через підрив Каховської ГЕС. Він наголосив, що вони не допомагають у ліквідації наслідків підтоплення Херсонської області через підірвану росіянами ГЕС.

Стало відомо про перших загиблих через підрив Каховської ГЕС. В Олешках спочатку знайшли тіло одного загиблого, після цього в лікарню привезли тіла ще двох людей. Мер міста каже, що загиблих буде набагато більше.

У Білому домі заявили, що Росія відповідальна за руйнування Каховської ГЕС. Руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглася в Україну, а тому саме країна-агресор РФ відповідальна за те, що сталося, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

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