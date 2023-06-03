Карта України без Криму: уряд Угорщини оскандалився провокаційним роликом

У відео уряд Орбана закликає до "миру", але не говорить, що це Росія на чолі з Путіним почала війну. Крим на карті у відео зобразили "російським".

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Уряд Угорщини оскандалився провокаційним роликом з картою України без Криму/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Уряд Угорщини опублікував провокаційний ролик, у якому закликають до "миру", показуючи при цьому карту України без Криму.

Відповідний ролик з’явився на YouTube-каналі угорського уряду. Ролик станом на цей час набрав уже 115 тисяч переглядів. На публікацію цього ролика звернуло увагу угорське видання Nepszava.

У 29-секундному відео уряд Орбана нагадує про жертви російсько-української війни – сиротами залишилися десятки тисяч дітей, було зруйновано сотні тисяч будинків, а десятки мільйонів людей змушені тікати.

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При цьому у відео ні слова не сказано про те, що криваву повномасштабну війну проти України розв’язала країна-агресорка Росія. Не згадується у відео також ім’я російського диктатора Володимира Путіна, який віддав злочинний наказ про початок війни.

Коли ж у ролику починають говорити про те, що бойові дії нібито можуть вийти за межі України і стати глобальними, то показують карту України, замальовану червоним кольором. При цьому Крим, як і всі навколишні території, замальований зеленим кольором.

"Досить війни, тільки припинення вогню може покласти край розрусі, тільки мирні переговори можуть врятувати життя. Настав час для миру", – цинічно закликає уряд Орбана.

МЗС України поки що не відреагувало на цей ролик.

Уряд Угорщини оскандалився провокаційним роликом з картою України без Криму/ скрін

Дивіться відео, де уряд Угорщини пропонує Україні "мир" без Криму:

Скандальні заяви Віктора Орбана про війну в Україні

На початку травня скандально відомий своїми проросійськими і пропутінськими поглядами прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не перемогти" країну-агресора Росію. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Крім того, пропутінський прем'єрміністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття – це "стародавня угорська земля".

Пізніше Орбан заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних сил України і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. За словами Орбана, контрнаступ, який готують ЗСУ, "є справою українців".

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