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Шанси на успіх ЗСУ великі, РФ підірвала ГЕС для блокади входу до Криму - Маломуж

Андрій Ганчук
8 червня 2023, 18:49 оновлено 8 червня, 18:59
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Всі наступальні операції окупантів країни-агресора Росії в Україні захлинулися, у ворожих військ немає жодних перспектив, вважає Микола Маломуж.
Маломуж, ВСУ
Окупанти затопили місцевість на півдні, де ЗСУ мали контрнаступати - Маломуж / Колаж: Главред, фото: Главред, 35 ОБрМП

Окупаційні війська Росії втратили наступальний потенціал, у них більше немає перспектив в Україні. ЗСУ, навпаки, просуваються, і мають хороші шанси на успіх. Ворог підірвав Каховську гідроелектростанцію, щоб зупинити наступ українських військ і перекрити вхід до Криму. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що наступальні операції російської армії на території України провалилися, водномас у ЗСУ є хороші шанси просування на Донбасі. У такій ситуації в окупантів виникають проблеми – вони не можуть перекинути сили на південний фронт, де з'являються для них ризики.

"Російська Федерація вже усвідомила, що не має в Україні жодних перспектив. Усі її наступальні операції захлинулися. Більше того, на низці напрямків українські війська контратакують і просуваються вперед, наприклад, під Бахмутом. По інших стратегічних напрямках (Авдіївка, Вугледар, Сватове, Кремінна) нам вдається або системно відтісняти противника, або тримати оборону. І зараз шанси на успіх українського наступу на цій ділянці фронту дуже великі. Тому росіянам доводиться лишати свої сили там, вони не мають змоги відтягнути їх звідти на південь", - зазначив Маломуж.

Південь для окупантів Росії важливіший, ніж схід

Експерт акцентував увагу на тому, що південний фронт для російських загарбників важливіший за вхід до Криму. Якщо окупанти втратять південь, ворота на півострів опиняться під загрозою. Щоб зміцнити свої позиції, вони вирішили підірвати Каховську ГЕС.

"А південь України для Росії важливіший за схід, тому що це вхід до Криму. Якщо зараз ми повністю звільнимо південь, росіяни не лише втратять коридор до Криму, але й вхід на півострів опиниться під загрозою. А це стратегічні небезпеки для ворога. Росія очікує, що основна наступальна операція українських військ буде саме на півдні, і тому намагається максимально укріпити свої позиції на цьому напрямку, вживаючи для цього всі можливі заходи. Одним із таких заходів і став підрив греблі Каховської ГЕС", - пояснив Маломуж.

Також він уточнив, що вибух гідроелектростанції затопив місцевість, де ЗСУ повинні були проводити контрнаступальну операцію.

"Можливість підриву греблі росіяни розглядали давно і збиралися вдатися до таких дій у разі нашого наступу. Тож коли почали лунати заяви, зокрема, іноземних експертів, про те, що Україна пішла в наступ, російська розвідка доповіла Путіну про це. Навіть попри те, що українське керівництво не робило відповідних заяв. Відтак, у розумінні росіян настала година "Х", аби підірвати греблю Каховської ГЕС, щоби затопити місцевість, де ЗСУ мали б наступати. Крім того, це дозволило їм поставити під загрозу Запорізьку атомну електростанцію, аби далі шантажувати Україну та світ. Варто зазначити, що зараз великої загрози для ЗАЕС немає, але за певних умов небезпека з’явиться.

Дивіться відео, в якому ЗСУ розповіли, навіщо окупанти РФ підірвали Каховську ГЕС:

Основною метою підриву росіянами Каховської ГЕС була передусім спроба зупинити наступ ЗСУ, створивши для них перепону. Крім того, Росія намагалася таким чином створити для нас колосальні екологічні проблеми та атомну загрозу. І, слід визнати, своєї мети вона досягла, здійснивши цю антилюдську диверсію проти всього українського народу", - підкреслив Микола Маломуж.

Підрив Росією Каховської ГЕС

Російські окупаційні війська 6 червня підірвали Каховську гідроелектростанцію. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго дізналися, що вибух був у машинному залі Каховської ГЕС. Станція повністю зруйнована, відновленню вона не підлягає.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що окупанти Росії підірвали Каховську ГЕС за наказом російського директора Володимира Путіна. Як вважає Данілов, такі рішення ухвалюються тільки на вищому політичному рівні.

У Білому домі заявили, що агресор Росія в будь-якому випадку винна в руйнуванні Каховської ГЕС. Якби вона не вторглася на територію України, такої б ситуації не сталося.

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Микола Маломуж війна Росії та України Підрив Каховської ГЕС
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