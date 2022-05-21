Війська РФ форсували Сіверський Донець: ЗСУ завдали удару по ворогу і рознесли понтонну переправу

ЗСУ знищили мінімум одну батальйонну тактичну групу ударом по ворогу біля Серебрянки на Донбасі / Скріншот відео 30-ї ОМБр ЗСУ

Війська Росії намагалися форсувати річку Сіверський Донець неподалік від Серебрянки на Донбасі, щоб перенаправити на інший берег особовий склад і важку бронетехніку. Однак ЗСУ завдали по ворогу нищівного удару, в результаті якого окупанти втратили значні сили – як мінімум, одну батальйонну тактичну групу. Понтонне мостове обладнання виведено з ладу.

Як повідомляє 30-та Окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького в Facebook, російські війська здійснили спробу перекидання особового складу та військової техніки через річку Сіверський Донець неподалік Серебрянки. Однак їм це не вдалося.

читайте такожАрмія України зможе піти в контрнаступ на Донбасі вже за півтора місяці - CIT"Росіяни планували здійснити передислокацію особового складу та важкої бронетехніки через понтонну переправу, через річку Сіверський Донець поблизу Серебрянки. Але форсування росіянами річки Сіверський Донець - місія нездійсненна завдяки воїнам 30 ОМБр та іншим силовим структурам", - наголошується в повідомленні.

Однак бійці ЗСУ та інших силових підрозділів завдали по ворогу удар. Російські війська втратили, щонайменше, одну батальйонну тактичну групу. Обладнання для перетину річки виведено з ладу. Розбито декілька одиниць військової техніки. Ліквідовано декілька десятків особового складу.

"В результаті росіяни втратили значні сили - щонайменше, одну батальйонну тактичну групу, понтонне Мостове обладнання було виведено з ладу під час форсування річки, знищено декілька одиниць техніки і декілька десятків особового складу", - підкреслюється в повідомленні.

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Армія України розбиває військову техніку військ РФ

Сили оборони України в районі села Білогорівка Луганської області на річці Сіверський Донець завдали нищівного удару по російським військам. Ворог намагався будувати понтонну переправу, щоб потрапити на інший берег з перспективою оточення військ ЗСУ на Донбасі. Однак за декілька днів ворожі війська зазнали серйозних втрат. Було знищено понад 70 одиниць військової техніки.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвиг, який здійснили бійці ЗСУ 6-ї роти 92-ї бригади у Харківській області. Військові 24 лютого, в день військового вторгнення РФ, вступили в бій з російськими військами у Старому Салтові. Українські бійці потрапили в оточення, але перемогли. Наступного дня, 25 лютого, вони відбили спробу ворога наступати на Харків. Примітно, що в окупантів було набагато більше особового складу і техніки, ніж в українських військових.

У Миколаївській області українські військові збили російський військовий літак. Залишилися від нього тільки уламки. Літак оцінили в 50 мільйонів доларів США.

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