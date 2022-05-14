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ЗСУ розтрощили виставковий гелікоптер РФ Мі-28 – один з найдорожчих у світі

14 травня 2022, 14:55

Вертоліт з пафосною назвою "Нічний мисливець" приземлила навічно українська ППО – він не встиг зробити жодного пострілу.

ЗСУ розтрощили виставковий гелікоптер РФ Мі-28/ Скрін з відео, armyinform.com.ua

Українські десантники збили російський гелікоптер Мі-28. Повітряне судно з пафосною назвою "Нічний мисливець" коштує 15 мільйонів доларів і є одним із найдорожчих у світі вертольотів.

При цьому українським бійцям вдалося збити уже три таких гелікоптери, повідомляється у сюжеті ТСН.

Один з таких збитих вертольотів лежить неподалік від звільненого села Циркуни в Харківській області. Його підстрелила українська протиповітряна оборона. При цьому у гелікоптера залишився повний боєкомплект, що свідчить про те, що він не встиг зробити жодного пострілу. Також на місці лишилися ракети.

"Нічний мисливець" буквально розлетівся на шматки. У пілотів від такого потужного удару навряд чи були шанси вижити, проте після падіння знищеного гелікоптера на землю українські військові не знайшли їхніх тіл. Тому бійці ЗСУ припускають, що їх могли вже забрати російські окупанти.

У РФ активно поширюють пропаганду про те, що Мі-28 є вершиною російського авіапрому, і гелікоптер розробляли тридцять років. Проте ключові елементи "Мисливця" були спроєктовані в Україні, розповідають журналісти. Так, радіоапаратура вироблялася у Львові, двигун – у Запоріжжі, а інтерактивні окуляри нічного бачення, як можна зробити висновок із маркування, в Італії.

Збитий на Харківщині Мі-28 є виставковим варіантом "Нічного мисливця" – це можна визначити, перевіривши його номер. Саме цей гелікоптер брав участь в авіашоу в Росії, а також був на авіаційному форумі "Армія 2020" у російській Кубінці.

Раніше повідомлялося, що встановлення російськими окупантами у Херсоні проросійської адміністрації лише підкреслює, що амбітні політичні плани російського диктатора Володимира Путіна в Україні провалилися. Про це заявили у британській розвідці.

Нагадаємо, як раніше розповіли в американському Інституті дослідження війни, подальший розвиток війни Росії проти України може піти одним із трьох шляхів. При цьому якщо РФ не врахує свої помилки і не змінюватиме тактику, то може зазнати краху на фронті уже в найближчі місяці.

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