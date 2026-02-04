Рус
Кремль перехопив основні супутники Європи в космосі - FT

Віталій Кірсанов
4 лютого 2026, 10:49
Протягом декількох років військові та цивільні космічні відомства на Заході відстежували діяльність "Луч-1" і "Луч-2".
Кремль перехопив основні супутники Європи в космосі
Кремль перехопив основні супутники Європи в космосі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що написано в матеріалі Financial Times:

  • З 2023 року "Луч-2" наблизився до 17 європейських супутників
  • РФ може імітувати наземних операторів, передаючи помилкові команди супутникам

Два російські космічні апарати перехопили повідомлення не менше десяти ключових супутників Європи над континентом. На думку єврочиновників, такі перехоплення не тільки ставлять під загрозу конфіденційну інформацію, що передається супутниками, але і можуть дозволити Москві маніпулювати їх траєкторіями або привести до їх краху. Про це пише Financial Times.

Відзначається, що протягом декількох років військові та цивільні космічні відомства на Заході відстежували діяльність "Луч-1" і "Луч-2" – двох російських об'єктів, які часто здійснювали підозрілі маневри на орбіті.

відео дня

Обидва апарати здійснювали ризиковані зближення з деякими з найважливіших європейських геостаціонарних супутників, що працюють високо над Землею і обслуговують континент, включаючи Великобританію, а також значну частину Африки і Близького Сходу.

Згідно з даними орбіти і наземним телескопічним спостереженням, вони затримувалися поблизу супутників на кілька тижнів, особливо протягом останніх трьох років. З моменту запуску в 2023 році "Луч-2" наблизився до 17 європейських супутників, що обслуговують як комерційні, так і державні цілі.

"Обидва супутники підозрюються у "веденні радіоелектронної розвідки", – заявив генерал-майор Міхаель Траут, глава космічного командування німецьких збройних сил.

Один з представників європейської розвідки сказав, що апарати "Луч" майже напевно мали розташовуватися у вузькому конусі променів даних, що передаються з наземних станцій на супутники. При цьому він висловив занепокоєння, що конфіденційна інформація – зокрема, командні дані для європейських супутників – не зашифрована, оскільки багато з них були запущені багато років тому без сучасних бортових комп'ютерів або можливостей шифрування.

"Це робить їх вразливими для майбутнього втручання – або навіть знищення – після того, як ворожі суб'єкти запишуть їх командні дані", – йдеться в повідомленні.

Як зазначає FT, європейські супутники, до яких наблизилися "Луч-1" і "Луч-2", в основному використовуються в невійськових цілях, таких як супутникове телебачення, але також несуть конфіденційну урядову і деяку військову інформацію.

"Луч-1" і "Луч-2" навряд чи мають можливість глушити або знищувати супутники самостійно, заявив представник європейської розвідки. Однак вони, ймовірно, надали Росії великий обсяг даних про те, як такі системи можуть бути порушені, як з землі, так і на орбіті.

Генерал-майор Траут заявив, що, за його припущенням, супутники "Луч" перехопили "канал управління" супутників, що наближаються до них – канал, що зв'язує супутники з наземними диспетчерами, який дозволяє коригувати орбіту.

"Аналітики кажуть, що, володіючи такою інформацією, Росія може імітувати наземних операторів, передаючи помилкові команди супутникам для управління їх двигунами, що використовуються для незначного коригування орбіти. Ці двигуни також можуть бути використані для того, щоб вивести супутники з ладу або навіть змусити їх впасти назад на Землю або полетіти в космос", - йдеться в повідомленні.

Крім того, розвіддані, зібрані "Луч-1" і "Луч-2", також можуть допомогти Росії координувати менш відкриті атаки на західні інтереси. Моніторинг інших супутників може показати, хто їх використовує і де – інформація, яка згодом може бути використана для цілеспрямованих наземних операцій з придушення або злому.

Як повідомляє Главред, Сонце за добу викинуло кілька потужних спалахів. Не менше 18 з них були класу M і три класу X, включаючи спалах X8.3 - найсильніший в цьому році. Тепер на Землі очікується магнітна буря.

У 2024 році Велика Британія запустила свій перший військовий супутник у космос. Завдяки йому українські війська отримуватимуть розвідувальні дані.

Раніше з супутникових знімків стало відомо, що росіяни створили дерев'яний макет затопленого підводного човна Ростов-на-Дону.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

