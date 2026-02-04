Кремль перехопив основні супутники Європи в космосі - FT

Протягом декількох років військові та цивільні космічні відомства на Заході відстежували діяльність "Луч-1" і "Луч-2".

Що написано в матеріалі Financial Times:

З 2023 року "Луч-2" наблизився до 17 європейських супутників

РФ може імітувати наземних операторів, передаючи помилкові команди супутникам

Два російські космічні апарати перехопили повідомлення не менше десяти ключових супутників Європи над континентом. На думку єврочиновників, такі перехоплення не тільки ставлять під загрозу конфіденційну інформацію, що передається супутниками, але і можуть дозволити Москві маніпулювати їх траєкторіями або привести до їх краху. Про це пише Financial Times.

Відзначається, що протягом декількох років військові та цивільні космічні відомства на Заході відстежували діяльність "Луч-1" і "Луч-2" – двох російських об'єктів, які часто здійснювали підозрілі маневри на орбіті.

Обидва апарати здійснювали ризиковані зближення з деякими з найважливіших європейських геостаціонарних супутників, що працюють високо над Землею і обслуговують континент, включаючи Великобританію, а також значну частину Африки і Близького Сходу.

Згідно з даними орбіти і наземним телескопічним спостереженням, вони затримувалися поблизу супутників на кілька тижнів, особливо протягом останніх трьох років. З моменту запуску в 2023 році "Луч-2" наблизився до 17 європейських супутників, що обслуговують як комерційні, так і державні цілі.

"Обидва супутники підозрюються у "веденні радіоелектронної розвідки", – заявив генерал-майор Міхаель Траут, глава космічного командування німецьких збройних сил.

Один з представників європейської розвідки сказав, що апарати "Луч" майже напевно мали розташовуватися у вузькому конусі променів даних, що передаються з наземних станцій на супутники. При цьому він висловив занепокоєння, що конфіденційна інформація – зокрема, командні дані для європейських супутників – не зашифрована, оскільки багато з них були запущені багато років тому без сучасних бортових комп'ютерів або можливостей шифрування.

"Це робить їх вразливими для майбутнього втручання – або навіть знищення – після того, як ворожі суб'єкти запишуть їх командні дані", – йдеться в повідомленні.

Як зазначає FT, європейські супутники, до яких наблизилися "Луч-1" і "Луч-2", в основному використовуються в невійськових цілях, таких як супутникове телебачення, але також несуть конфіденційну урядову і деяку військову інформацію.

"Луч-1" і "Луч-2" навряд чи мають можливість глушити або знищувати супутники самостійно, заявив представник європейської розвідки. Однак вони, ймовірно, надали Росії великий обсяг даних про те, як такі системи можуть бути порушені, як з землі, так і на орбіті.

Генерал-майор Траут заявив, що, за його припущенням, супутники "Луч" перехопили "канал управління" супутників, що наближаються до них – канал, що зв'язує супутники з наземними диспетчерами, який дозволяє коригувати орбіту.

"Аналітики кажуть, що, володіючи такою інформацією, Росія може імітувати наземних операторів, передаючи помилкові команди супутникам для управління їх двигунами, що використовуються для незначного коригування орбіти. Ці двигуни також можуть бути використані для того, щоб вивести супутники з ладу або навіть змусити їх впасти назад на Землю або полетіти в космос", - йдеться в повідомленні.

Крім того, розвіддані, зібрані "Луч-1" і "Луч-2", також можуть допомогти Росії координувати менш відкриті атаки на західні інтереси. Моніторинг інших супутників може показати, хто їх використовує і де – інформація, яка згодом може бути використана для цілеспрямованих наземних операцій з придушення або злому.

