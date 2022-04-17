Війна в Україні: новий наступ окупантів розпочнеться найближчими днями - NBC

Битва за Донбас стане ключовою у війні з Росією / Reuters

Російські окупанти можуть розпочати наступну фазу своєї військової кампанії в Україні вже цієї неділі або на початку наступного тижня.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох високопоставлених представників в оборонному відомстві США.

Офіційні особи, імена яких не називаються, заявили, що США працюють над тим, щоб переконати союзників направити в Україну більше артилерії та боєприпасів, щоби вони не закінчилися під час наступу.

За оцінкою США, це може статися в найближчі дні, додали вони.

Битва за Донбас

7 квітня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що саме битва за Донбас стане ключовою. Від неї залежатиме подальший хід війни в Україні.

10 квітня стало відомо, що Росія вже запустила перший етап наступу своїх військ на Донецьку та Луганську області.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що "велика битва за Донбас" вже почалася, адже там упродовж тривалого часу активно йдуть бої.

11 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі різко погіршилася погода. Через регулярні дощі російським окупантам буде важче наступати на позиції захисників України.

Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що Росія в останні два тижні через свої військові провали переглянула стратегічні цілі війни в Україні. Якщо спочатку Кремль ставив собі завдання захопити Київ та інші великі міста, змістити керівництво України і призначити на їхнє місце нових персонажів, які будуть лояльні до Росії, то тепер такі завдання вже не ставляться. Зараз новою метою Путіна є досягти військового успіху на Донбасі.

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