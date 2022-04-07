Єрмак назвав ключову битву, яка визначить хід війни з Путіним

Андрій Єрмак / Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів від чого саме залежатиме подальший хід війни з Росією.

Як написав Єрмак в Telegram, саме битва за Донбас стане ключовою в битві з Росією.

"Битва за Донбас зараз буде ключовою в нашій вітчизняній війні. Ми вже вистояли в битві за Київ, за Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв і в багатьох інших. Армія тримає Маріуполь. Але подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас", - написав Єрмак.

Російські загарбники спробують оточити сили операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбас, однак їхні спроби будуть марними. Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович у своєму відеозверненні.

Нагадаємо, на думку глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, війна в Україні може швидко закінчитися лише в тому випадку, якщо відбудеться зміна влади в Росії. Путін зараз намагається "промацати" ту межу, за яку йому не дозволить перейти Захід, вважає глава Миколаївської ОГА.

Раніше в НАТО заявили, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, може бути довгою і болісною. На тлі таких припущень країни НАТО розділилися в думках щодо того, як найкраще чинити з країною-агресором. Зокрема, деякі держави налаштовані підтримувати контакти з лідером Кремля.

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