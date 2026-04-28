Трамп розкрив королю Великобританії справжні цілі Путіна у війні - The Sun

Дональд Трамп поділився з королем Чарльзом деталями розмов із Володимиром Путіним, зокрема висловивши занепокоєння його намірами щодо війни.

Трамп назвав королю Великобританії справжні цілі Путіна - що відомо

Президент США Дональд Трамп обговорив з британським королем Чарльзом ІІІ ситуацію щодо війни в Україні та плани російського диктатора та воєнного злочинця Путіна. Про це повідомляє The Sun з посиланням на експерку з читання губ Ніколу Хіклінг.

За її словами, під час офіційної зустрічі в Білому домі Трамп розповів про свої розмови з Путіним.

"Я розмовляю з Путіним… він хоче війни. У мене таке відчуття… якщо він зробить те, що сказав, він знищить населення", — сказав Трамп, раз по раз перебиваючи британського короля, який пропонував обговорити цю тему пізніше.

Американський президент наполягав, що Путін "хоче більшого".

"Ми обговоримо це пізніше", — повторив Чарльз, після чого розмова перейшла у більш невимушене русло, зокрема, до обговорення бальної зали Білого дому.

Про що ще говорити Трамп і король Чарльз

Під час неформального спілкування Дональд Трамп і король Чарльз також торкнулися теми ймовірного замаху на президента США. Трамп одразу згадав про стрілянину і зазначив, що спочатку не був готовий до таких подій, але тепер почувається інакше. Після цих слів, за даними експертів, настала коротка пауза.

ЗМІ повідомляють, що загальний час перебування подружжя Трампів із королівською родиною в Білому домі перевищив запланований більш ніж на пів години. Перед прибуттям короля і королеви на військову базу Джойнт-Бейс Ендрюс у палаці наголошували на необхідності внести незначні зміни до програми візиту після інциденту зі стріляниною під час вечері.

Президент США запевнив, що під час візиту безпека Чарльза буде повністю гарантована, особливо з огляду на нещодавній випадок, коли озброєний чоловік проник на захід за участі президента. Також передбачена особиста розмова в Овальному кабінеті без присутності преси.

Крім того, король виступить на спільному засіданні Конгресу, де говоритиме про актуальні виклики для Великої Британії та США. Очікується, що він згадає і тему замаху на Трампа, а також обережно висловиться на підтримку британського флоту після критичних висловлювань президента щодо авіаносців.

Завершиться візит урочистим державним обідом у Білому домі, який організує Дональд Трамп для королівської родини.

Про джерело: The Sun The Sun.co.uk - це онлайн-видання найбільшої британської газети і члена британського регулятора преси IPSO. The Sun прагне до найвищих стандартів точності у своїх репортажах і продовжує інвестувати в оригінальну журналістику в друкованих виданнях і в Інтернеті, йдеться на сайті видання.

