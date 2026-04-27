"Потрібно швидко знайти вихід": Лавров заявив, що гальмує переговори щодо України

Анна Ярославська
27 квітня 2026, 07:29
Глава МЗС РФ нагадав адміністрації Трампа про "забуті" домовленості.
Лавров, Путін, Трамп
Лавров розкрив карти щодо переговорів зі США щодо України / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне із заяв Лаврова:

  • РФ "відкрита" до переговорів щодо України
  • США "знають" позицію росіян щодо врегулювання війни
  • Штатам зараз важливо знайти рішення конфлікту на Близькому Сході

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито "завжди була відкритою" до контактів із США для досягнення домовленості щодо України.

При цьому Лавров вважає, що американській владі зараз важливо "швидко придумати якийсь вихід" щодо війни на Близькому Сході, а також ситуації в Україні.

"Їм (владі США — ред.) важливо швидше придумати якийсь вихід навколо Ормузької протоки, а потім також швидко щось придумати щодо українського питання", — заявив глава МЗС РФ у коментарі для російських ЗМІ.

Лавров додав, що США "знають" позицію росіян щодо врегулювання війни. Американська сторона нібито заслухала її ще під час переговорів на Алясці в серпні 2025 року, коли зустрічалися два лідери — російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп.

"Ми завжди відкриті для контактів, і нашу позицію вони знають. Тим більше, цю позицію вони почули на Алясці. Вона була викладена у відповідь на їхню пропозицію", — зазначив Лавров.

Про які саме пропозиції йдеться, Лавров не сказав. Однак він висловив надію, що спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер "про це точно не забули".

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Мирні переговори — останні новини

Як писав Главред, у Кремлі не виключають можливість відновлення переговорів у Стамбулі. Однак тема відновлення переговорів з Україною для РФ "не є пріоритетом номер один".

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про нібито готовність російського диктатора і військового злочинця Володимира Путіна до переговорів з Володимиром Зеленським, але лише на етапі завершального оформлення домовленостей. Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що такі заяви спрямовані не стільки на Україну, скільки на зовнішніх геополітичних гравців.

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним. При цьому Трамп повторив свою заяву про "ненависть між Путіним і Зеленським".

"Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським – це смішно. Це божевілля. А ненависть – це погана річ. Ненависть – це погана річ, коли ти намагаєшся щось вирішити, але це трапиться", – додав він.

Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

новини Росії війна в Україні Близький Схід війна Росії та України мирні переговори
