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Війна може затягнутися до 2032 року, а Росія піти "під Китай" – Арестович

Андрій Ганчук
17 вересня 2023, 13:38 оновлено 17 вересня, 13:48
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Конфлікт агресора Росії і України надовго, Москва шукає нові форми імперії і повинна опинитися на розвилці 2032 або 2035 року, вважає Олексій Арестович.
Арестович, ВСУ
Війна в Україні може затягнутися на 9 років, конфлікт з Росією надовго - Арестович / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 53-тя ОМБр

Існує сценарій, за якого війна Росії проти України може затягнутися на 9 років - до 2032 року. Не виключено затягування гарячої фази конфлікту як на декілька років, так і на все десятиліття. Такий варіант розвитку подій Москва здатна витягнути тільки за допомогою Китаю, який тоді візьме країну-агресорку на своє утримання. Про це заявив колишній радник Офісу президента, військовий оглядач Олексій Арестович.

В ефірі Alpha Media він розповів про те, що РФ продовжує шукати нові форми імперського існування держави і може знайти свій шаблон до 2032-2035 року.

"Росія шукає нові форми імперії. За термінами, електоральними в тому числі, вона повинна її відшукати, стати на розвилку 2032-35 року. До цього точно триватиме активна фаза протистояння. Але активна фаза геополітичного протистояння не означає активну фазу бойових дій. Може означати, але не обов'язково означає", - вважає Арестович.

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Гаряча фаза війни може затягнутися на десятиліття

За його словами, навіть якщо військове протистояння Росії та України завершиться, конфлікт триватиме в інших вимірах – пропагандистському, економічному чи дипломатичному. Російські спецслужби надовго залишаться в Україні.

На думку експерта, конфлікт з Москвою надовго, і є ймовірність, згідно з якою гаряча фаза війни може затягнутися як на декілька років, так і на десятиліття.

"Ми з ними в конфлікті дуже надовго, і з цього потрібно виходити під час будівництва України як такої, всіх наших стратегічних планів. За певних умов є сценарій, де ми в гарячій фазі будемо воювати ще декілька років, можливо, аж до самого 2032 року ", - прогнозує Арестович.

Росія зможе довго воювати тільки під патронатом Китаю

Втім, припускає аналітик, такий сценарій можливий тільки в тому випадку, якщо Росія отримає зовнішню підтримку, яка дозволить їй вести затяжну війну. Не виключено, що її візьме під свій патронат Китай.

"Коли Китай повністю бере Росію на своє військове утримання. Або вона знаходить ще подібне джерело, що дозволяє забезпечувати, озброювати регулярно сотні тисяч людей або мільйони. Я, крім Китаю, нікого не бачу, хто потягне це. Наскільки це потрібно Китаю - у мене величезні сумніви, хоча за певного варіанту якісь 1,5% на цей сценарій залишаються", - вважає Арестович.

Війна РФ і України може піти за ірано-іракським сценарієм

Також він додав, що Україні потрібно бути готовою до тривалої війни. Російсько-українська війна може піти за сценарієм конфлікту Ірану та Іраку і супроводжуватися постійними обстрілами територій з двох сторін.

"Але те, що протистояння буде досить жорстким навіть після припинення бойових дій, я не сумніваюся. Наприклад, такий сценарій - жодного солдата на території України вже немає, а обстріл з-за кордону триває. Війна міст, стріляють ракетами і т.д. така фаза колись була в ірано-іракську війну - сторони вичерпалися, і настав період, коли вони закидували один одного балістичними ракетами досить довго. Може, і у нас таке буде", - підкреслив Олексій Арестович.

Коли в Україні закінчиться війна

Війна триватиме, доки війська Росії перебуватимуть на території України, сказав в інтерв'ю західним засобам масової інформації президент Володимир Зеленський. Команда українського гаранта готується до можливого сценарію тривалої війни.

Війна в Україні не буде затяжною, вважає керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. На думку начальника ГУР, Росія не здатна до ведення затяжної війни.

Війна в Україні затягнеться, потрібно готуватися до тривалої боротьби, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. На його думку, в результаті українська держава приєднається до Північноатлантичного альянсу.

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ЗСУ війська Росії Олексій Арестович війна Росії та України
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