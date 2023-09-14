"Справа в тому, яка ціна, якщо Україна програє": Волкер сказав, що допоможе закінчити війну

Захід не має звертати увагу на те, скільки для них коштує день війни в Україні, адже ціна програшу буде набагато більшою, наголосив ексспецпредставник Держдепу.

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Волкер сказав, що допоможе закінчити війну/ колаж: Главред, фото: 36 ОМБП імені контрадмірала Михайла Бєлінського, УНІАН

Західні країни повинні продовжувати надавати Україні військову та економічну допомогу для боротьби з країною-агресоркою Росією. Зараз потрібно думати не про те, у скільки обходиться один день війни, а про те, яку ціну заплатять український народ і союзники, якщо Україна програє.

Про це заявив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "Радіо Свобода" у середу, 13 вересня. Так він відповів на питання про те, як довго Захід може підтримувати Україну фінансово.

Волкер сказав, що таке питання часто ставлять і в Сполучених Штатах Америки, і в країнах Європи. Проте, за його словами, справа тут не у коштах.

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"Справа не в тому, скільки коштує день війни. Справа в тому, яка ціна, якщо Україна програє? Яку ціну заплатять українці? Яка ціна для наших союзників по НАТО, які зараз і самі можуть зазнати нападу?" – зазначив Волкер.

Він наголосив, що партнери повинні дати Україні якомога більше ресурсів для того, щоб війна могла закінчитися якнайшвидше.

Волкер звернув увагу, що ціна війни буде набагато більшою, якщо бездіяльність і нерішучість Заходу, наприклад, спонукають Китай піти вперед і напасти на Тайвань. Тому, за його словами, не варто думати про те, у скільки обходиться день війни, а потрібно просто продовжувати підтримувати Україну.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що сапери привели до успіху ЗСУ під селом Роботине – вони лежачи розчищали дорогу і самі штурмували. Про це повідомило британське видання The Times. За словами журналістів, головною рушійною силою звільнення села Роботине на Запоріжжі стала не західна бронетехніка, а сапери, що розчищали шляхи для цієї техніки і піхоти.

У Чехії зробили прогноз про закінчення війни. Начальник Генштабу ЗС Чехії переконаний, що Заходу слід готуватися до затяжної війни в Україні і що мета буде досягнута не скоро.

Нагадаємо, Кулеба розповів про прогрес у переговорах зі США та Німеччиною щодо ракет ATACMS і Taurus для України. Але остаточні рішення про надання Києву далекобійних ракет в Берліні та Вашингтоні ще не ухвалені.

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