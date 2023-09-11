УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Контрнаступ, ультиматум Путіну і ATACMS: що сказав Зеленський західним ЗМІ

Андрій Ганчук
11 вересня 2023, 15:07 оновлено 11 вересня, 15:18
133
Дипломатія з Путіним - це помилка, Захід вже підписував угоду з Гітлером і спостерігав його вторгнення до Чехословаччини, нагадав Володимир Зеленський.
Зеленський, Путін
Війна в Україні може затягнутися, компромісів з Путіним не буде - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Контрнаступ сил оборони України має проходити без пауз, є надія, що вдасться переконати президента США Джо Байдена в передачі Києву далекобійних ракет ATACMS вже восени. Другою ключовою складовою повинні стати винищувачі, оскільки дуже важливо закрити небо від ворожих атак. Перемовини з главою агресора Росії Володимиром Путіним неможливі, доки його війська знаходяться на українських територіях. Не можна виключати затяжної війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський західним ЗМІ.

Главред зібрав для вас головні заяви українського гаранта щодо позиції Києва з ключових питань війни.

Зеленський сподівається на отримання ATACMS вже восени

Український гарант в інтерв'ю CNN розповів, що для успішного продовження контрнаступу армії України потрібні ракети ATACMS. Перемовини тривають і президент сподівається на успішні підсумки.

відео дня

"Я маю надію (на успіх у перемовинах щодоо передачі ракет ATACMS, - ред.), я говоритиму з президентом Байденом. Його думка й підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перегорнути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS… Отже, стосовно ATACMS я говоритиму з президентом Байденом знову. Це не перші переговори. Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі, саме тому вони мені дуже потрібні", - сказав Зеленський.

"Контрнаступ - це не фільм зі щасливим кінцем"

На думку глави держави, другою складовою успіху ЗСУ під час наступу повинні стати західні винищувачі. Україна не контролює своє небо, і країнам-партнерам потрібно чітко це усвідомлювати.

Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Але це не фільм, це не триває півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Треба це визнати. І перемога – єдина річ, яка може принести деокупацію наших земель. Це також означає не дати росії змоги напасти на інші країни – Балтії, Польщу – і цією агресією повернути нам усіх у радянський союз. Ми цього не хочемо", – заявив Зеленський.

Компроміси з Путіним і Росією неможливі

В інтерв'ю The Economist президент Зеленський сказав, що жодних компромісів і перемовинз главою Кремля Путіним бути не може. На його думку, війна триватиме, "доки Росія буде на території України".

За словами гаранта, Путін звик створювати "заморожені конфлікти" біля кордонів Росії, як було, в тому числі, в Грузії, і домовитися з ним неможливо. Ключовою метою Путіна є "відновлення Радянського Союзу".

Також президент акцентував увагу на тому, що будь-хто, хто хоче говорити з директором РФ, повинен розуміти: це обман за аналогією з ситуацією, коли західні лідери підписали в 1938 році угоду з Гітлером, після чого спостерігали вторгнення його військ до Чехословаччини.

"Помилка не в дипломатії. Помилка - дипломатія з Путіним. Він домовляється тільки сам з собою", - упевнений Володимир Зеленський.

Путін готується до довгої війни, але він програє

Зеленський вважає, що Путін не розуміє, що в затяжній війні на нього його чекає поразка. Сам Зеленський не хоче думати про тривалу війну в Україні, проте його команда готується до такого розвитку подій.

Трамп не підтримає Путіна

Президент вважає, що ймовірний кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у США, які відбудуться в листопаді 2024 року, не підтримає Володимира Путіна.

Згідно із прогнозом президента, "це (підтримка Путіна, - ред.) не те, що роблять сильні американці".

"Трамп ніколи не підтримав би Путіна...", - додав Володимир Зеленський і підкреслив, що і Джо Байден, у разі свого переобрання на другий термін, продовжить підтримку України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Контрнаступ, ультиматум Путіну і ATACMS: що сказав Зеленський західним ЗМІ

Контрнаступ, ультиматум Путіну і ATACMS: що сказав Зеленський західним ЗМІ

15:07 Політика
Кім Чен Ин виїхав на зустріч з Путіним у бронепоїзді

Кім Чен Ин виїхав на зустріч з Путіним у бронепоїзді

14:55 Світ
Вибили окупантів РФ і звільнили майже 5 кв. км: ЗСУ потужно просунулися на півдні

Вибили окупантів РФ і звільнили майже 5 кв. км: ЗСУ потужно просунулися на півдні

14:28 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:30

Іран планує передати РФ ракети малої та великої дальності – директор Моссаду

15:28

Що ви побачили першим: оптична ілюзія визначить, яка ви людина

15:24

Ідеальна ранкова зарядка на 9 хв: тренерка показала комплекс вправ на всі групи м'язівВідео

15:17

Чим шкідливі синтетичні тканини: ці відомості здивують будь-якого

15:07

Контрнаступ, ультиматум Путіну і ATACMS: що сказав Зеленський західним ЗМІ

Розпад ОДКБ підкосить вплив Путіна, Росію чекає занепад - ЛеоновРозпад ОДКБ підкосить вплив Путіна, Росію чекає занепад - Леонов
14:55

Кім Чен Ин виїхав на зустріч з Путіним у бронепоїзді

14:28

Вибили окупантів РФ і звільнили майже 5 кв. км: ЗСУ потужно просунулися на півдні

14:26

Найсексуальніший чоловік у світі таємно одружився - ЗМІ

14:15

Контрнаступ восени не зупиниться, але йтиме "на ногах": Буданов заявив про перешкодиВідео

Реклама
14:08

Яка країна стала найбільш недооціненим союзником УкраїниПогляд

13:39

Лула да Сілва дав задню: заговорив про арешт Путіна в Бразилії

13:32

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик на Луганський напрямок

13:30

В Україні підскочили ціни на важливий для борщу продукт: що сталося

13:16

Курс валют різко стрибне до 41 грн за долар: у Мінфіні дали прогноз на 2024 рік

13:09

Чому не можна лягати спати з мокрою головою і чим це небезпечно

12:41

Грітися більше не буде: як почистити комп'ютер або ноутбук від пилу в домашніх умовах

12:41

У РФ путіністку Дубцову на шоу поміняли на Лорак: мовчунку-українку росіяни "закидали брудом" в Мережі

12:38

Україна взяла під контроль "вишки Бойка" в Чорному морі: деталі операції ГУРВідео

12:11

"Горить все": Буданов розповів про "диво-зброю" Росії на фронті в Україні

12:10

Дідусь легкої поведінки: пластика перетворила Кіркорова в тремтячого стариганаВідео

Реклама
12:07

Мобілізація в Росії: Путін хоче набрати 420 тисяч осіб - британська розвідка

11:50

Ось як швидко видалити неприємний запах у холодильнику: про це знають не всі

11:37

Любов, ню і роботи: Белла Хадід поголилася наголо для модного кампейну

11:30

Допомагав РФ готувати удари по ТЕЦ Києва: СБУ піймала "на гарячому" зрадника з Нацгвардії

11:24

РФ готується до нового масштабного наступу: експерт назвав можливу дату атаки

11:19

Доведи, що розумний: тест Струпа від нейропсихологів за секунди покаже рівень вашого інтелекту

11:04

"Росія стріляє собі в ногу": експерт спрогнозував, чим закінчаться плани Кремля щодо тиску на захід через Білорусь

10:39

Оптична ілюзія для найуважніших: потрібно знайти слово "хобі" за 13 секунд

10:25

Гроші для пенсіонерів від ООН: у Пенсійному розповіли, чи будуть вони враховуватися при призначенні субсидії

10:23

Точилка не потрібна: як заточити навіть найтупіші ножиці за пару хвилин

09:59

До Києва несподівано приїхала глава МЗС Німеччини: названо ключові питання переговорів

09:48

Закривати кришку чи ні: експерти розповіли, як правильно змивати унітаз

09:45

Веселі та цікаві ознаки того, що собака обожнює вас: чи робить твій пес так

09:45

Дрони "Шахед" і ракети X-59: у Повітряних силах розповіли, як РФ вночі атакувала Україну

09:32

ЗСУ звільнили частину Опитного: у Міноборони заявили про просування на фронті

09:14

Опальний генерал Суровікін отримав нову посаду в РФ - ISW

08:50

Під Бєлгородом прогриміла серія вибухів: в РФ скиглять, що їх атакували дрони

08:46

Гороскоп на завтра 12 вересня 2023: Тельцям не можна ризикувати, Овнам потрібна порада

08:14

У Кривому Розі вдруге за добу пролунали вибухи: що відомо

08:12

Українські військові відтиснули окупантів далі в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW

Реклама
07:56

"Ми вражені прогресом": Нуланд висловила захоплення контрнаступом ЗСУ

07:30

Вихід до Азовського моря і низка військових успіхів: астролог порадував прогнозом про наступ ЗСУВідео

07:11

Яке сьогодні свято 11 вересня: кого потрібно привітати в цей день

07:02

"Зараз поганий момент": Зеленський оцінив можливість переговорів з РФ

06:35

Чому "ваги" і "терези" – не одне і те ж саме: Авраменко дав відповідь

06:34

"Для танго потрібні двоє": Блінкен назвав умову, за якої можливі переговори з РФ

06:29

Що так тісно пов'язує Ердогана і ПутінаПогляд

04:20

Ці запахи вбивають мишей: топ перевірених засобів проти гризунів

03:40

"Диво, що живий": Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників

03:00

"Україні варто приготуватися до масової здачі в полон": Сотник здивував подробицямиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти