Контрнаступ, ультиматум Путіну і ATACMS: що сказав Зеленський західним ЗМІ

Дипломатія з Путіним - це помилка, Захід вже підписував угоду з Гітлером і спостерігав його вторгнення до Чехословаччини, нагадав Володимир Зеленський.

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Війна в Україні може затягнутися, компромісів з Путіним не буде - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Контрнаступ сил оборони України має проходити без пауз, є надія, що вдасться переконати президента США Джо Байдена в передачі Києву далекобійних ракет ATACMS вже восени. Другою ключовою складовою повинні стати винищувачі, оскільки дуже важливо закрити небо від ворожих атак. Перемовини з главою агресора Росії Володимиром Путіним неможливі, доки його війська знаходяться на українських територіях. Не можна виключати затяжної війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський західним ЗМІ.

Главред зібрав для вас головні заяви українського гаранта щодо позиції Києва з ключових питань війни.

Зеленський сподівається на отримання ATACMS вже восени

Український гарант в інтерв'ю CNN розповів, що для успішного продовження контрнаступу армії України потрібні ракети ATACMS. Перемовини тривають і президент сподівається на успішні підсумки.

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"Я маю надію (на успіх у перемовинах щодоо передачі ракет ATACMS, - ред.), я говоритиму з президентом Байденом. Його думка й підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перегорнути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS… Отже, стосовно ATACMS я говоритиму з президентом Байденом знову. Це не перші переговори. Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі, саме тому вони мені дуже потрібні", - сказав Зеленський.

"Контрнаступ - це не фільм зі щасливим кінцем"

На думку глави держави, другою складовою успіху ЗСУ під час наступу повинні стати західні винищувачі. Україна не контролює своє небо, і країнам-партнерам потрібно чітко це усвідомлювати.

Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Але це не фільм, це не триває півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Треба це визнати. І перемога – єдина річ, яка може принести деокупацію наших земель. Це також означає не дати росії змоги напасти на інші країни – Балтії, Польщу – і цією агресією повернути нам усіх у радянський союз. Ми цього не хочемо", – заявив Зеленський.

Компроміси з Путіним і Росією неможливі

В інтерв'ю The Economist президент Зеленський сказав, що жодних компромісів і перемовинз главою Кремля Путіним бути не може. На його думку, війна триватиме, "доки Росія буде на території України".

За словами гаранта, Путін звик створювати "заморожені конфлікти" біля кордонів Росії, як було, в тому числі, в Грузії, і домовитися з ним неможливо. Ключовою метою Путіна є "відновлення Радянського Союзу".

Також президент акцентував увагу на тому, що будь-хто, хто хоче говорити з директором РФ, повинен розуміти: це обман за аналогією з ситуацією, коли західні лідери підписали в 1938 році угоду з Гітлером, після чого спостерігали вторгнення його військ до Чехословаччини.

"Помилка не в дипломатії. Помилка - дипломатія з Путіним. Він домовляється тільки сам з собою", - упевнений Володимир Зеленський.

Путін готується до довгої війни, але він програє

Зеленський вважає, що Путін не розуміє, що в затяжній війні на нього його чекає поразка. Сам Зеленський не хоче думати про тривалу війну в Україні, проте його команда готується до такого розвитку подій.

Трамп не підтримає Путіна

Президент вважає, що ймовірний кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у США, які відбудуться в листопаді 2024 року, не підтримає Володимира Путіна.

Згідно із прогнозом президента, "це (підтримка Путіна, - ред.) не те, що роблять сильні американці".

"Трамп ніколи не підтримав би Путіна...", - додав Володимир Зеленський і підкреслив, що і Джо Байден, у разі свого переобрання на другий термін, продовжить підтримку України.

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