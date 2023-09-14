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Війна в Україні може тривати ще 9 років: у Німеччині приголомшили заявою

Ангеліна Підвисоцька
14 вересня 2023, 23:54 оновлено 15 вересня, 00:02
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У Німеччині заявили, що готові підтримувати Україну у війні навіть до 2032 року.
ВСУ, Крістіан Фрейдінг
Війна в Україні може тривати до 2032 року / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Бундесвер

Війна в Україні не закінчиться найближчим часом і може дуже сильно затягнутися ще на 9 років. Німеччина готується до того, що конфлікт триватиме до 2032 року. Про це заявив глава Ситуаційного центру з питань України при Міноборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фрейдінг, повідомляє exxpress.

Німеччина розуміє, що таким чином потрібно буде надавати Україні військову допомогу в тривалій перспективі.

"У Німеччині парламент надав військову підтримку нашим українським друзям до 2032 року. Ми готові надати довгострокову підтримку. І ми готові зробити час нашим союзником, а не союзником Путіна", - сказав Фрейдінг.

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Генерал-майор зазначив, що мир в Україні буде досягнутий тоді, коли будуть звільнені всі території до кордонів 1991 року - разом з Донбасом і Кримом.

Завершення війни в Україні

Нагадаємо, що Буданов дав несподіваний прогноз, коли закінчиться війна в Україні. На його думку, війна РФ проти України не буде довготривалою. За його словами, росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії.

Сотник розповів, що війна в Україні закінчиться раптово. Експерт вважає, що Путін буде затягувати і вимотувати війну в Україні. Він буде сподіватися на те, що наступним президентом США стане Трамп, і тоді Україні обріжуть всю допомогу.

Генерал розповів про потужне просування ЗСУ. Українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування, повідомив Тарнавський.

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війна в Україні вторгнення Росії Німеччина
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