Війна в Україні може тривати ще 9 років: у Німеччині приголомшили заявою

У Німеччині заявили, що готові підтримувати Україну у війні навіть до 2032 року.

https://glavred.net/ukraine/voyna-v-ukraine-mozhet-prodlitsya-eshche-9-let-v-germanii-osharashili-zayavleniem-10500799.html Посилання скопійоване

Війна в Україні може тривати до 2032 року / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Бундесвер

Війна в Україні не закінчиться найближчим часом і може дуже сильно затягнутися ще на 9 років. Німеччина готується до того, що конфлікт триватиме до 2032 року. Про це заявив глава Ситуаційного центру з питань України при Міноборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фрейдінг, повідомляє exxpress.

Німеччина розуміє, що таким чином потрібно буде надавати Україні військову допомогу в тривалій перспективі.

"У Німеччині парламент надав військову підтримку нашим українським друзям до 2032 року. Ми готові надати довгострокову підтримку. І ми готові зробити час нашим союзником, а не союзником Путіна", - сказав Фрейдінг. відео дня

Генерал-майор зазначив, що мир в Україні буде досягнутий тоді, коли будуть звільнені всі території до кордонів 1991 року - разом з Донбасом і Кримом.

Завершення війни в Україні

Нагадаємо, що Буданов дав несподіваний прогноз, коли закінчиться війна в Україні. На його думку, війна РФ проти України не буде довготривалою. За його словами, росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії.

Сотник розповів, що війна в Україні закінчиться раптово. Експерт вважає, що Путін буде затягувати і вимотувати війну в Україні. Він буде сподіватися на те, що наступним президентом США стане Трамп, і тоді Україні обріжуть всю допомогу.

Генерал розповів про потужне просування ЗСУ. Українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування, повідомив Тарнавський.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.