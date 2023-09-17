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Війна в Україні затягнеться, треба готуватися до тривалої боротьби - Столтенберг

Андрій Ганчук
17 вересня 2023, 10:48 оновлено 17 вересня, 10:51
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Якщо президент Зеленський і українці припинять воювати, України як держави не буде, вважає генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Столтенберг, ВСУ
Україна врешті-решт вступить до НАТО - Столтенберг / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53-тя ОМБр

Війна Росії проти України буде тривалою, тому слід готуватися до довготривалої боротьби. Української держави не буде, якщо люди припинять воювати. Київ, зрештою, вступить до Північноатлантичного альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

В інтерв'ю Funke він розповів про те, що потрібно готуватися до тривалої війни в Україні.

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"Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони тільки починаються. Тому ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні", - вважає Столтенберг.

За його словами, весь цивілізований світ хотів би швидкого миру, але якщо українці припинять воювати, вони програють Росії.

"Але водночас ми повинні визнати: якщо президент Зеленський і українці припинять воювати, їх країни більше не буде... Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир", - пояснив ситуацію голова колективного блоку безпеки Заходу.

Також генсекретар Альянсу висловив упевненість, що Україна, врешті-решт, вступить до НАТО.

"Немає жодних сумнівів, що Україна врешті-решт буде у НАТО", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Коли закінчиться війна в Україні

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю західним ЗМІ раніше заявив, що війна триватиме,доки Росія буде на території України". Команда глава держави готується до сценарію можливої затяжної війни.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що війна в Україні не буде затяжною. На думку керівника військової розвідки, Росія вже не здатна довго воювати.

Колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що терміни завершення війни залежать від того, які армія України матиме ресурси. Втім, український народ здобуде перемогу над російськими окупантами.

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НАТО Йенс Столтенберг війна Росії та України
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