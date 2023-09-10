Коли закінчиться війна в Україні: Буданов дав несподіваний прогноз

Росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії, впевнений начальник ГУР.

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Кирило Буданов спрогнозував терміни закінчення війни / Колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, УНІАН

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував ймовірні терміни війни РФ проти України.

На його думку, війна РФ проти України не буде довготривалою. Таку заяву він зробив в ході щорічної зустрічі "Ялтинської Європейської Стратегії" (YES).

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо, перш за все, по противнику", - заявив Буданов.

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За його словами, росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії.

"Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін - то цілком зрозуміло, що ви будете праві", - додав начальник військової розвідки.

Раніше Буданов розповів, як Кремль готував замахи на Зеленського. Кілька разів всерйоз російські агресори готували певні операції з ліквідації президента Зеленського, сказав генерал Буданов.

Нагадаємо, раніше в ГУР назвали число замахів на Буданова. В результаті нападів на Кирила Буданова ніхто зі співробітників ГУР не загинув.

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