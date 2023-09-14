Путін не хоче переговорів, війна може тривати багато років - глава Бундесверу

Про переговори з РФ можна буде говорити лише тоді, коли Путін просигналізує, що він хоче розмовляти.

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Борис Пісторіус не бачить готовності Путіна до мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, depositphotos.com/ua, скріншот

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Кремль не готовий до серйозних мирних переговорів, а сам російський диктатор Володимир Путін готовий вести війну багато років.

"Отже, поки немає підстав для видимих розмов... Я не бачу жодних ознак цього", – сказав міністр 13 вересня, передає Укрінформ.

На думку Пісторіуса, про переговори з РФ можна буде говорити лише тоді, коли Путін просигналізує, що він хоче розмовляти.

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Глава Бундесверу також сказав, що не знає, чи тривають якісь попередні переговори по дипломатичних каналах, але не виключив такої можливості.

При цьому Пісторіус акцентував, що Україна повинна перемогти, а не просто "не повинна програти".

"Зрештою, не нам вирішувати, на яких умовах буде укладено мир, це будуть вирішувати українці, ми повинні залишити це питання їм. Все інше було б нашою атакою на їхній суверенітет", — сказав глава Міноборони Німеччини.

Однак він упевнений, що не всі росіяни, якби вони могли вільно говорити, підтримують війну, як це хоче представити всім Путін. Він назвав кремлівську владу "кримінальним репресивним режимом", а те, що народ втягнули у війну проти сусідньої країни — "нестерпним".

Переговори Росії та України

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз "поганий момент" для переговорів з країною-агресором Росією. Глава держави зазначив, що емоційно готовий до тривалої війни.

Мирні переговори між Україною та Росією зараз неможливі, тому що саме Кремль не хоче їх. Про це заявив колишній спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер. Також він розповів, що могло б змінити позицію Росії щодо переговорів з Україною.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що мирні переговори з Росією поки недоступні, оскільки "для танго потрібні двоє". При цьому, за його словами, якщо президент Росії Володимир Путін проявить інтерес, то українці приєднаються.

Країна-агресор Росія відмовляється від "змістовного спілкування", тому на даний момент переговори з Кремлем не ведуться. Якщо якісь переговори і почнуться, то з ініціативи України. Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

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