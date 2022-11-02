"Хвилююся за його психологічний стан": тернополянка 5 місяців чекає з полону свого нареченого

Востаннє коханий Анастасії виходив на зв'язок у травні / Суспільне

Жителька Тернополя Анастасія Крисак уже 5 місяців чекає на повернення з російського полону свого коханого Назара, який є військовослужбовцем полку "Азов".

Про це пише "Суспільне".

Дівчина розповіла, що її коханий перестав виходити на зв'язок з 19 травня, коли був вихід із "Азовсталі". Більше вона нічого про нього не знає, лише бачила його на відео у російських пропагандистських пабліках.

"На відео було видно, що він має здоровий вигляд. Більше я нічого не знаю. Знаю лише те, що після теракту в Оленівці, його там не було. З ним все гаразд, про це казали хлопці, які вже повернулися з полону", - каже Анастасія.

Також дівчина розповіда, що російська сторона підтвердила перебування Назара в їхньому полоні.

"Я за себе зараз не думаю. Думаю, як йому там щодня. Чекаю, коли його обміняють і повернуть додому. Вони там повністю в інформаційному вакуумі. Більше того, там ведеться інформаційна пропаганда. На них психологічно тиснуть. Ми всі знаємо, як діє Росія. Тому я більш хвилююся за його психологічний стан, як йому там", - каже Анастасія.

Пара разом вже 3 роки. Після повернення Назара з полону дівчина мріє вийти за нього заміж.

Раніше Главред повідомляв, що війна забрала у 6-річного Єгора батька, а його мати зараз перебуває в полоні у російських окупантів. Батьки Єгора - військові. Перед самим початком повномасштабної війни вони привезли сина до батьків - бабусі і дідуся, що живуть в Черкаській області. Маленький хлопчик звернувся до російського диктатора, щоб той повернув йому найріднішу людину.

Також повідомлялося, що російські окупанти катують та знущаються з українських військовополонених. При цьому нелюдське ставлення вони проявляють і до іноземців. Так, звільнений британець Ейден Аслін розповів про жахливе ставлення та умови, у яких йому довелося виживати.

Він розповів, що окупанти ставилися до них "гірше, ніж до собаки" та змушували полонених щоранку співати гімн Росії.

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