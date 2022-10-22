УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Путін, поверни мою маму!": батька 6-річного Єгора вбили росіяни, а його мати в полоні

22 жовтня 2022, 11:38

Маленький хлопчик звернувся до російського диктатора, щоб той повернув йому найріднішу людину.

Єгор
Батька 6-річного Єгора забрала війна, а його мати в полоні росіян / скріншот з відео

Війна забрала у 6-річного Єгора батька, а його мати зараз перебуває в полоні у російських окупантів.

Батьки Єгора-військові. Перед самим початком повномасштабної війни вони привезли сина до батьків - бабусі і дідуся, що живуть в Черкаській області, пише Суспільне.

"Це було 22 лютого, о пів на четверту ранку до нас привезли Єгорчика. Сват привіз і сказав: Це вам подарунок на день народження. Я і кажу - це дуже хороший подарунок. Ось так, залишили, поїхали. Коли 24 числа трапилася війна, він так у нас і залишився", - розповіла бабуся Єгора

Батьки Єгора встали на захист країни. Війна застала його в Маріуполі.

"Вадим і Аліна - вони разом були в Маріуполі. 23 квітня Вадим (син) потрапив під авіабомбу. Йому зробили операцію. На другий день його повинні були вивезти, але 26 квітня він помер", - розповіла жінка.

Мама Єгора - Аліна Малешко-Габурич, - потрапила в російський полон.

"Коли син помер, вона залишилася в Азовсталі, а 19 числа потрапила в полон. Не було звістки від неї. Втім, 7 липня вона подзвонила батькові своєму, запитала як син. І більше ми нічого не знаємо про неї".

Цієї осені Єгор пішов у перший клас

У такий важливий для хлопчика момент ні тата, ні мами поруч не було: на лінійку привели його бабуся і дідусь. Останній, став його офіційним опікуном, але все ж чекає сина.

"Кажуть, що немає Вадима. А я чекаю. Я кожен день його бачу: по дорозі, вдома за столом. Тому що я його не ховав, ось в чому справа. Я не бачив сина мертвим, загиблим", - розповів тато військового.

Щоб здійснити хоча б одну мрію онука, який нині став для них сенсом життя, бабуся його записала в музичну школу. Де нині отці Єгора не приховують.

"Зараз ми більше хочемо, щоб нам невістку додому відправили. Тому що кожен день, кожну годину він прокидається і питає, де мама. І дуже хочемо, щоб нам сина переправили додому. Тому що ось 26 жовтня буде пів року після його загибелі, а ми кожен день чекаємо", - поділилася бабуся Єгора.

Сам хлопчик вірить, що тато його тепер оберігає з небес, а мама незабаром повернеться додому.

"Дитина каже мені: бабуся, дай мені планшет, я включу там мікрофон і скажу Путіну: поверни мені маму додому!", - розповіла жінка.

Нагадаємо, увечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. З полону повернулися в тому числі бійці Азова. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Володимир Путін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:27

Валерій Харчишин разом з волонтерами розібрав залишки свого будинку, знищеного окупантами

12:25

Тимощук продався Кремлю і поплатився

11:52

Вирушили на небо: у боях з окупантами за Україну полягли два добровольці-грузини

11:47

На ЗСУ чекають складнощі при звільненні правобережжя Херсонщини, ворог стягує туди сили – ЖдановВідео

11:38

"Путін, поверни мою маму!": батька 6-річного Єгора вбили росіяни, а його мати в полоніВідео

Реклама
11:23

Повня в листопаді 2022: як притягнути удачу і не накликати біду

11:12

Хеллоуїн 2022: дата, традиції і заборони дня

11:04

"Сила зайців - в їх кількості": Жданов оцінив, на що здатні нові путінські "мобіки"Відео

10:42

РФ влаштувала ракетний обстріл України: Хмельницький без світла, на заході країни прильоти

10:17

Отримуй 2 рубля і будь задоволена: дружина "мобіка"-окупанта поскаржилася на виплати

10:16

Гороскоп на сьогодні 22 жовтня 2022: Ракам - щасливий випадок, Козерогам - неприємна розмова

09:46

Війська Росії готуються до вуличних боїв у Херсоні – Генштаб ЗСУВідео

09:40

Зраджують раз за разом: імена чоловіків, яким не можна пробачати гріхиВідео

09:23

"Десь протягом місяця": Жданов пояснив, коли може бути звільнений ХерсонВідео

08:53

Народні республіки приєднали до себе РФ: тепер росіяни заживуть як у "ДНР"Погляд

08:48

Що буде з цінами на яйця: прогноз експерта

08:41

Постпред РФ в ООН Небензя вибухнув істерикою і втік перед виступом УкраїниВідео

08:00

Битва за Херсон буде жорсткою, але за місяць він буде звільнений – полковник запасу Жданов

07:46

Війська РФ спробують підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб створити буферну зону на Херсонщині - ISWВідео

07:05

Навіщо замочувати махрові рушники у солоній воді: простий секрет, який багатьох здивує

Реклама
06:39

Які шанси окупантів на правобережній ХерсонщиніПогляд

06:00

За ним підуть: у Джонсона більше шансів витягнути Британію з кризи - ЗагороднійВідео

05:00

Російська Федерація припинить існування, а Чечня візьме курс на незалежність – ПономарьовВідео

03:45

Путіна можна скинути тільки спільними зусиллями ЗСУ, російської еліти і народу - ПономарьовВідео

02:42

"Без голови, мізків і розуміння": Волочкова раптово накинулася на українців

02:15

ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця 2022 року, з Донбасом буде важче – ексдепутат ДерждумиВідео

01:30

Прикраси з матусі: мати Кардашьян розпорядилася про власне тіло після смерті

01:10

Дикі морози -30: синоптики розповіли, якою буде зима в УкраїніВідео

01:04

Жіночий гороскоп на тиждень 24-30 жовтня: Овнам - заздрість, Дівам - гроші, Стрільцям - небезпекаВідео

21 жовтня, п'ятниця
23:59

Директор Моїсеєва вилаяв його брата у відповідь на звинувачення в смерті співака

23:31

Військовий експерт розповів про те, як окупанти тікають з ХерсонаВідео

23:10

Акім Галімов. Як Путін повторює карибський конфліктВідеоблоги

23:05

Познайомилися на роботі: Позитив розповів про свою нову дівчинуВідео

23:05

"Змушені застосовувати обмеження": Укренерго попередило про нові відключення світлаВідео

23:00

Нічому не навчився: ЗСУ знищили окупанта, який після полону в Україні знову повернувся воювати

22:51

Багато знайомих поховані в братській могилі: українська актриса розповіла про друзів з МаріуполяВідео

22:36

Експерт пояснив, чи зможе Росія скористатися кризою з відставкою Ліз Трас

22:30

Логістика росіян буде зруйнована: Селезньов заявив, що Путін не наважиться підірвати Каховську ГЕСВідео

21:57

В Україні ліквідували 10 іранських інструкторів: вчили окупантів запускати "шахідів"Відео

21:35

НБУ змінив правила торгівлі доларами: що потрібно знати українцямВідео

Реклама
21:31

В Україні третя хвиля мобілізації, у разі нового призову до ЗСУ проблем не буде – ДаніловВідео

21:05

Ядерна загроза і великі втрати: астролог зробила загрозливий прогноз для України

21:00

"До Гааги не протягне": Пономарьов розповів, як помре російський диктатор ПутінВідео

20:51

Залишилися четверо дітей і вагітна дружина: ЗСУ ліквідували російського лікаря-"добровольця"Відео

20:25

Зеленський провів термінове засідання Ставки: всі подробиціВідео

20:13

ЗСУ збивають більше 60% ракет Росії, за декілька місяців ППО стане ще сильніше – РезніковВідео

20:10

Прикмети на 23 жовтня: які 4 речі не можна робити, щоб біди не огорнулиВідео

20:09

Навіщо Путін запровадив режим середнього реагування в декількох областях РФ: Фейгін розкрив планВідео

20:00

Росія рано радіє: Тарас Загородній – про відставку Ліз Трас

19:36

Їхав на вкраденій у журналістів машині: у Херсоні "денацифікувався" російський пропагандистВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти