"Путін, поверни мою маму!": батька 6-річного Єгора вбили росіяни, а його мати в полоні

Батька 6-річного Єгора забрала війна, а його мати в полоні росіян / скріншот з відео

Війна забрала у 6-річного Єгора батька, а його мати зараз перебуває в полоні у російських окупантів.

Батьки Єгора-військові. Перед самим початком повномасштабної війни вони привезли сина до батьків - бабусі і дідуся, що живуть в Черкаській області, пише Суспільне.

"Це було 22 лютого, о пів на четверту ранку до нас привезли Єгорчика. Сват привіз і сказав: Це вам подарунок на день народження. Я і кажу - це дуже хороший подарунок. Ось так, залишили, поїхали. Коли 24 числа трапилася війна, він так у нас і залишився", - розповіла бабуся Єгора

Батьки Єгора встали на захист країни. Війна застала його в Маріуполі.

"Вадим і Аліна - вони разом були в Маріуполі. 23 квітня Вадим (син) потрапив під авіабомбу. Йому зробили операцію. На другий день його повинні були вивезти, але 26 квітня він помер", - розповіла жінка.

Мама Єгора - Аліна Малешко-Габурич, - потрапила в російський полон.

"Коли син помер, вона залишилася в Азовсталі, а 19 числа потрапила в полон. Не було звістки від неї. Втім, 7 липня вона подзвонила батькові своєму, запитала як син. І більше ми нічого не знаємо про неї".

Цієї осені Єгор пішов у перший клас

У такий важливий для хлопчика момент ні тата, ні мами поруч не було: на лінійку привели його бабуся і дідусь. Останній, став його офіційним опікуном, але все ж чекає сина.

"Кажуть, що немає Вадима. А я чекаю. Я кожен день його бачу: по дорозі, вдома за столом. Тому що я його не ховав, ось в чому справа. Я не бачив сина мертвим, загиблим", - розповів тато військового.

Щоб здійснити хоча б одну мрію онука, який нині став для них сенсом життя, бабуся його записала в музичну школу. Де нині отці Єгора не приховують.

"Зараз ми більше хочемо, щоб нам невістку додому відправили. Тому що кожен день, кожну годину він прокидається і питає, де мама. І дуже хочемо, щоб нам сина переправили додому. Тому що ось 26 жовтня буде пів року після його загибелі, а ми кожен день чекаємо", - поділилася бабуся Єгора.

Сам хлопчик вірить, що тато його тепер оберігає з небес, а мама незабаром повернеться додому.

"Дитина каже мені: бабуся, дай мені планшет, я включу там мікрофон і скажу Путіну: поверни мені маму додому!", - розповіла жінка.

Нагадаємо, увечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. З полону повернулися в тому числі бійці Азова. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

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