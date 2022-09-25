Били та різали ножем: звільнений з полону британець розповів про звірства окупантів

Російські окупанти катували полонених, різали їх ножем та били / Колаж фото СБУ, Aiden Aslin

Російські окупанти катували та знущались не тільки над полоненими українцями, а й над іноземцями, які приїхали боротися з агресією. Звільнений британець Ейден Аслін розповів про жахливе ставлення та умови, у яких йому довелося виживати, перебуваючи в полоні у "ДНР", повідомляє BBC.

Він розповів, що окупанти ставилися до них "гірше, ніж до собаки" та змушували полонених щоранку співати гімн Росії.

"А якщо хтось не співав, його за це карали. Його били", - сказав Ейден.

Британець пригадує, що його били через татуювання - український тризуб та символи, які вказували на його участь у бойових діях в Сирії. Крім того, окупанти різали його ножем та навіть вдарили лезом у спину. Тоді він замислився про те, що в будь-який момент може померти.

Росіянин питав у полоненого, якої смерті він хоче - швидкої чи красивої. Коли Ейден сказав, що хоче швидкої смерті, то окупант почав говорити про те, що зробить все, аби полонений помер "красивою" смертю.

Ворожі військові три тижні давали полоненим лише хліб та воду, яких було замало.

"Щойно я сказав, що я з Британії, мене одразу вдарили по носі", - пригадав Аслін.

Йому доводилось спати на килимку з вошами, бо місця у двомісній камері було замало, адже там утримували одразу чотирьох людей.

"Ми не могли нормально сходити в туалет, тому що у нас не було туалету ... доводилося використовувати для цього порожні пляшки", - сказав Ейден.

Загалом з російського полону вдалося повернути п'ятьох громадян Великобританії: Ейден Аслін, Шон Піннер, Джон Харднг, Ділан Хіллі та Ендрю Хілл.

Обмін полоненими між Росією та Україною

Увечері 21 вересня Україна та Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Всього додому повернулися 215 українців. Серед них також бійці полку "Азов" і командири Денис Прокопенко ("Редіс"), Сергій Волинський ("Волина"), виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Також повернулася Катерина Поліщук "Пташка".

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

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