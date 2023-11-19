Війська РФ наступають під Куп'янськом, ЗСУ б'ються на лівобережжі Херсонщини – Генштаб

Підрозділи сил оборони України продовжують наступальні дії в напрямку окупованого Мелітополя Запорізької області, сказали в Генеральному штабі.

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ЗСУ утримують плацдарм на лівобережжі Херсонщини та відбивають атаки росіян на інших ділянках фронту - Генштаб / Колаж: Главред, фото: 53-тя ОМБр, Міноборони РФ

Окупаційні війська агресора Росії наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського і Вербового. ЗСУ проводять наступальні дії в напрямку захопленого Мелітополя, утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області і б'ються там з ворожими силами. Про це заявили у Генеральному штабі.

У зведенні Генштабу на ранок, 19 листопада, йдеться про те, що війська РФ наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського і Вербового.

Куп'янський напрямок

За минулі 24 години на полі бою сталося 71 зіткнення. У напрямку Куп'янська ЗСУ відбили 7 атак у районах Синьківки та Петропавлівки.

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Крім того, окупанти провели безуспішні атаки у районі Торського.

Бахмутський напрямок

Українські війська під Бахмутом відбили 8 атак загарбників у районах Кліщіївки та Андріївки, йдуть штурми на південному фланзі.

Авдіївка

Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку, ворог несе серйозні втрати. Зокрема, загарбники провели 26 штурмів у районі Кераміка, Новобахмутівки, Степового та Авдіївки, але безуспішно.

Крім цього, ЗСУ відбили 22 атаки у районах Мар'їнки і Новомихайлівки, і 3 атаки у районі Старомайорського.

Мелітопольський напрямок

Сили оборони України у Запорізькій області відбили ворожі штурми у районі Роботиного, Новопрокопівки та Вербового. Тривають наступальні дії в напрямку захопленого росіянами Мелітополя.

Лівобережжя Херсонщини

На лівому березі Дніпра в Херсонській області ЗСУ ведуть контрабатрейную боротьбу, утримують плацдарм на лівому березі Дніпра і завдають ударів по російських окупантах.

Війна Росії проти України

Ворог кинув сили на захоплення Куп'янська, повідомив 15 листопада начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо. Там ворог перегрупувався і намагається наступати із декількох напрямків. Сили оборони відбивають атаки.

ЗСУ стійко тримають оборону під Авдіївкою, сказав командир стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. При цьому українські війська продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

Війська РФ відсунуті на 3-8 км від Дніпра на лівобережжі Херсонської області, сказала представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, ЗСУ продовжують там закріплюватися.

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