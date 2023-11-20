Прорив оборони Авдіївки: офіцер ЗСУ прокоментував інформацію ЗМІ

ЗМІ повідомили, що російські окупанти прорвалися через передню лінію оборони в Авдіївці. Водночас, представники 59-ої ОМБр спростовують цю інформацію.

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Офіцер ЗСУ прокоментував інформацію ЗМІ про прорив оборони під Авдіївкою / Колаж Главред, фото: Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, Генштаб ЗСУ

Офіцер Сергій Цехоцький з 59-ої окремої мотопіхотної бригади стверджує, що повідомлення про прорив української оборони в Авдіївці не відповідає реальній ситуації. Про це він заявив в ефірі "Радіо свобода".

За словами Цехоцького, ситуація довкола Авдіївки відповідає тим задачам, які ставить командування.

"Ситуація знаходиться під контролем оперативного командування, під контролем командирів підрозділів. Ми не будем висвітлювати в ефірі де хто прорвався, тому що це, скажемо так, мало кажучи, не відповідає дійсності. А, по-друге, щоб не висвітлювати цю ситуацію для ворога", – сказав Цехоцький. відео дня

Що повідомляли в DeepState про прорив оборони в Авдіївці

Проєкт DeepState повідомив, що російські війська фактично прорвали передню оборону Збройних сил України в промисловій зоні Авдіївки, рухаючись з боку окупованого міста Ясинувата - це південно-східна частина міста.

"Але поки що артилерія не дає їм закріпитись і змушує відходити. Тим не менш, це тимчасові заходи, і рано чи пізно противник закріпиться",– написали аналітики.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у звіті Інституту вивчення війни було зазначено, що російські війська продовжили своє просування на північ від коксохімічного заводу в Авдіївці та в промисловій зоні на південно-східній околиці міста.

За словами генерала Миколи Маломужа, окупанти продовжують активні бойові операції в районі Авдіївки, завдаючи російським військам значних втрат як в особовому складі, так і в техніці.

Водночас, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун зазначив, що росіяни готуються до третьої хвилі наступу на місто Авдіївка в Донецькій області, з метою оточення міста.

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