Росіяни штурмують позиції ЗСУ: генерал розкрив ситуацію під Куп'янськом та Бахмутом

На Куп’янському напрямку росіяни вели штурмові дії, які відбили ЗСУ, повідомив Олександр Сирський.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-shturmuyut-poziciji-zsu-general-rozkriv-situaciyu-pid-kup-yanskom-ta-bahmutom-10518322.html Посилання скопійоване

ЗСУ стримують окупантів / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Сили оборони продовжують стримувати ворога на багатьох ділянках фронту.

"На Куп’янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки. Атаки відбиті нашими воїнами. Бахмутський напрямок. Росіяни намагалися атакувати в районах Кліщіївки та Андріївки. Всі атаки були відбиті. Наша армія продовжує штурмові дії південніше Бахмута", - заявив він у своєму Telegram.

Сили оборони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

відео дня

Сирський розповів про ситуацію на фронті / скріншот: t.me/osirskiy

Ситуація на передовій

Нагадаємо, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ під Бахмутом. Майор Нацгвардії розповів, що росіяни продовжують м'ясні штурми та застосовують тактику копачів.

Генерал розкрив про штурми та перегрупування росіян під Куп'янськом. Сирський заявив, що ситуація на Східному напрямку залишається складною, ворог не полишає спроб знайти слабкі місця в нашій обороні.

ЗСУ нанесли великі втрати окупантам та просунулись вперед під Авдіївкою. Російські окупанти намагались провести наступальні операції в районі Авдіївки, але успіху не мали.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.