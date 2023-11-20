Росіяни штурмують позиції ЗСУ: генерал розкрив ситуацію під Куп'янськом та Бахмутом

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Сили оборони продовжують стримувати ворога на багатьох ділянках фронту.
"На Куп’янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки. Атаки відбиті нашими воїнами. Бахмутський напрямок. Росіяни намагалися атакувати в районах Кліщіївки та Андріївки. Всі атаки були відбиті. Наша армія продовжує штурмові дії південніше Бахмута", - заявив він у своєму Telegram.
Сили оборони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
Ситуація на передовій
Нагадаємо, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ під Бахмутом. Майор Нацгвардії розповів, що росіяни продовжують м'ясні штурми та застосовують тактику копачів.
Генерал розкрив про штурми та перегрупування росіян під Куп'янськом. Сирський заявив, що ситуація на Східному напрямку залишається складною, ворог не полишає спроб знайти слабкі місця в нашій обороні.
ЗСУ нанесли великі втрати окупантам та просунулись вперед під Авдіївкою. Російські окупанти намагались провести наступальні операції в районі Авдіївки, але успіху не мали.
Більше військових новин:
- Під Авдіївкою Росія запускає танки-камікадзе по позиціям ЗСУ: Путін надіється на успіх
- "Треба 18-20 річні": військовий закликає мобілізовувати студентів
- Холод та дощі сповільнюють бойові дії: в ISW розкрили напрямки з найважчими боями