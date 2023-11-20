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Бої за Куп'янськ: окупанти намагаються захопити нові позиції - ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
20 листопада 2023, 22:38
Росіяни намагаються захопити Куп'янськ та хочуть вийти на берег річки Оскіл.
Бої за Куп'янськ: окупанти намагаються захопити нові позиції - ЗСУ
РФ намагається просунутись під Куп'янськом / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Російські окупанти намагаються просунутись, щоб здобути "успіхи" у напрямку Куп'янська. Ворог хоче "взяти" нові позиції та повторно захопити місто. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Росіяни ведуть активну боротьбу в напрямку Синьківки.

"В разі успіху ворога на цьому напрямку, це дасть йому змогу розвинути вже атакувальні дії безпосередньо на сам Куп'янськ та вийти на берег річки Оскіл", - сказав Фітьо.

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Росіяни завдали 8 авіаударів. Вони застосували керовані авіаційні бомби, запустили 11 дронів та здійснили 455 обстрілів.

Українські військові не відступають. Захисники відбили 6 атак біля Сеньківки та Петропавлівки. Загалом інтенсивність боїв залежить від погоди. Якщо погода дощова, то окупанти менше застосовуватимуть техніки, але на артилерійські удари це не впливає.

"Артилерія як застосовувалася активно, так і продовжує застосовуватися", - додав Фітьо.

Ситуація на фронті

Нещодавно стало відомо про те, що окупанти пішли низом і хочуть відрізати Мар'їнку. Ворог штурмує позиції українських військових, бої за населений пункт не вщухають. Разом з тим ЗСУ вже підготували для ворога купу "сюрпризів".

На одній з ділянок Бахмутського напрямку окупанти почали відступ. Ворожі атаки спрямовані на північний фланг, включаючи Ягідне та Богданівку, але найбільша інтенсивність боїв залишається на південному фланзі, де ведуться постійні бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Однак ЗСУ мають успіхи та просуваються за залізничне полотно.

Хороші новини є і з іншого напрямку. Під Куп'янськом ЗСУ відкинули окупантів, українські військові закріплюються на нових позиціях. За добу на Лимансько-Куп'янському українські воїни відбили 20 атак, зокрема в районі Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, Спірного.

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війна в Україні Купянск вторгнення Росії
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