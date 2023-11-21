Бійці ЗСУ виснажені, а росіяни йдуть як зомбі: у WSJ розкрили жорстку тактику РФ під Авдіївкою

Після провалу перших атак на Авдіївку у жовтні та втрат великої кількості бронетехніки росіяни змінили тактику.

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Росіяни атакують ЗСУ під Авдіївкою / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти продовжують штурмувати посадки та пориті снарядами поля біля Авдіївки. І хоч українські захисники знищують їх одне за одним, загарбники продовжують йти на штурм "як зомбі".

У виданні The Wall Street Journal зауважили, що після провалу перших атак на Авдіївку у жовтні та втрат великої кількості бронетехніки росіяни змінили тактику. Вони стали посилати вперед хвиля за хвилею невеликі групи піхоти, адже Росія може дозволити собі втрачати тисячі людей заради невеликої вигоди.

"Ми все ще мотивовані, але ми виснажені. Російська піхота взяла терикон, повзаючи по тілах своїх товаришів, поки в нас не закінчився боєкомплект", – каже солдат 110 бригади Олександр Сергійчиков. відео дня

Інший військовий, боєць 47 бригади Богдан Лисенко, який воює на бойовій машині піхоти Bradley зазначив, що росіяни атакують "як зомбі".

"Вони не дурні. Це стратегія. Вони шукають слабкі місця, а потім йдуть туди. У нас недостатньо боєприпасів, а у них достатньо людей", – додав командир Bradley у 47-й бригаді Михайло Коцюрба.

Полонений окупант розповів журналістам WSJ, що російські командири ставляться до своїх підлеглих, "як до непотребу".

Ситуація на Авдіївському напрямку / скріншот: deepstatemap.live

Новий етап війни на Авдіївському напрямку

У WSJ припускають, що битва за Авдіївку може стати для України початком багатомісячної оборони. В умовах, коли у США стартує передвиборча кампанія, а Європа насилу нарощує військове виробництво, невизначеність з поставками західних боєприпасів обмежує можливості ЗСУ.

Військовий експерт Ігор Романенко у коментарі виданню зазначив, що чисельність українських підрозділів на фронті мають неукомлектованість приблизно 20-40%.

"Через брак піхоти ті, хто залишився, втомилися. Можливості для відпочинку та ротації практично відсутні", - каже експерт.

За інформацією WSJ, на північ від Авдіївки окупанти подолали залізничне полотно, і тепер для хочуть захопити села Степове та Бердичі.

Нагадаємо, що у ЗСУ повідомили про те, що окупанти намагаються захопити нові позиції. Українські військові не відступають. Захисники відбили 6 атак біля Сеньківки та Петропавлівки.

ЗСУ луплять по ворогу новим типом озброєння. Це балістичне озброєння достатньо давнє. Завдяки йому ЗСУ мають змогу бити по окупантах на відстані 70-120 кілометрів.

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