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Контрнаступ ЗСУ під Авдіївкою: в ЗСУ розповіли про зміну обстановки на фронті

Юрій Берендій
21 листопада 2023, 22:57
В ЗСУ повідомили, що росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку. Проте останнім часом їхні атаки в цьому напрямку стали менш інтенсивними.
Контрнаступ ЗСУ під Авдіївкою: в ЗСУ розповіли про зміну обстановки на фронті
В ЗСУ розповіли про зміну обстановки на фронті / Колаж Главред, фото: Луганська обласна військово-цивільна адміністрація, Генштаб ЗСУ

У районі Авдіївки ворог скоротив кількість штурмових дій та авіаударів, але продовжує намагатися оточити місто. При цьому біля Мар’їнки й Новомихайлівки спостерігається збільшена активність противника. Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

"Наразі російські окупанти зменшили кількість штурмових дій та авіаударів. Але продовжують цинічно ігнорувати закони та звичаї ведення війни, зокрема стріляють по медиках та евакуаційних машинах", - зазначив Штупун.

В зоні проведення операції ОСУВ "Таврія", окупанти не припиняють намагань оточити місто Авдіївка.

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"Сьогодні вони безуспішно штурмували на схід від Новобахмутівки, у районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського. Сьогодні відбито вісім атак", - сказав Штупун.

Коментуючи інформацію від Інституту вивчення війни (ISW) про те, що українські війська успішно атакували район Авдіївки та здійснили рух вперед 19 листопада, речник відзначив, що ситуація зазнає змін через активні бойові дії.

"Не будемо говорити. Тому що тривають активні бойові дії. Позиції змінюються. Ворог іде вперед, його відкидають, і наші йдуть уперед. Тому ситуація змінюється, тому на поточний момент ми говорити нічого не будемо", - пояснив Штупун.

Також в ЗСУ підкреслили, що противник не припиняє спроб атакувати Мар'їнку й Новомихайлівку, де активність ворожих сил зросла, і за добу вдало відбито 15 атак.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки, Віталій Барабаш, поділився інформацією щодо напруженої обстановки біля міста, вказавши, що оборонці знаходяться у складних умовах, але успішно утримують свої позиції.

Російські окупанти активно атакують позиції та обстрілюють поля поруч із Авдіївкою. Навіть при тому, що українські захисники ефективно ліквідовують окупантів, вони продовжують штурмувати, діючи подібно до "зомбі".

Офіцер Сергій Цехоцький з 59-ої окремої мотопіхотної бригади стверджує, що інформація про прорив української оборони в Авдіївці не відповідає дійсності.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ
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