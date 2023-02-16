Військовий експерт спрогнозував, коли в ЗСУ буде масово надходити західна техніка

Найближчим часом Україна стане отримувати західну техніку і боєприпаси від партнерів. Військовий експерт спрогнозував терміни.

Коли в ЗСУ буде масово надходити західна техніка - прогноз експерта/ колаж фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Вже найближчим часом, у березні, ЗСУ цілком може отримати необхідну далекобійну зброю для контрнаступу на російських окупантів. Таку думку в ефірі 24 канали висловив відомий військовий експерт і керівник "Українського Центру безпеки і співробітництва" Сергій Кузан.

На думку співрозмовника, обсяги березневих поставок будуть відчутними. Зокрема, буде багато позитивних відгуків від українських військових.

"Це абсолютно правильно, ми повинні отримувати достатню кількість боєприпасів, в тому числі для "натовського" калібру 155 міліметрів. Але варто сказати, що цієї зброї у нас приблизно менше 30% від загальної кількості", – говорить Кузан.

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Експерт вважає, що зараз на 70% ЗСУ використовують стару радянську зброю, хоча часом і модернізовану. Тому, каже Кузан, дуже хороша недавня новина про те, що Україна налагодила виробництво власних снарядів 152-го калібру.

"Також і міни. Фактично ми відновили ті потужності, які були у нас ще до війни, для того, щоб забезпечувати ті ресурси, які ми сьогодні маємо. Дуже важливо, що ми рухаємося паралельно і забезпечення відбувається", – підсумував експерт.

Хто такий Сергій Кузан Військовий експерт, глава Українського Центру безпеки та співробітництва

Винищувачі F-16 для України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

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