Військовий експерт спрогнозував, коли в ЗСУ буде масово надходити західна техніка

Вже найближчим часом, у березні, ЗСУ цілком може отримати необхідну далекобійну зброю для контрнаступу на російських окупантів. Таку думку в ефірі 24 канали висловив відомий військовий експерт і керівник "Українського Центру безпеки і співробітництва" Сергій Кузан.
На думку співрозмовника, обсяги березневих поставок будуть відчутними. Зокрема, буде багато позитивних відгуків від українських військових.
"Це абсолютно правильно, ми повинні отримувати достатню кількість боєприпасів, в тому числі для "натовського" калібру 155 міліметрів. Але варто сказати, що цієї зброї у нас приблизно менше 30% від загальної кількості", – говорить Кузан.
Експерт вважає, що зараз на 70% ЗСУ використовують стару радянську зброю, хоча часом і модернізовану. Тому, каже Кузан, дуже хороша недавня новина про те, що Україна налагодила виробництво власних снарядів 152-го калібру.
"Також і міни. Фактично ми відновили ті потужності, які були у нас ще до війни, для того, щоб забезпечувати ті ресурси, які ми сьогодні маємо. Дуже важливо, що ми рухаємося паралельно і забезпечення відбувається", – підсумував експерт.
Хто такий Сергій Кузан
Військовий експерт, глава Українського Центру безпеки та співробітництва
Винищувачі F-16 для України
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".
За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.
Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.
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