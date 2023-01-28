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Британія може передати Україні винищувачі лише за однієї умови – The Telegraph

28 січня 2023, 09:21
У Королівських ВПС Британії вважають, нібито надання літаків "зараз не пріоритет". Вони їх можуть надати після виведення військ РФ з окупованих територій.
Британія може передати Україні винищувачі лише за однієї умови – The Telegraph
Британія може передати Україні винищувачі лише за однієї умови, кажуть у британських ВПС/ Вікіпедія

Велика Британія могла б передати Україні винищувачі, проте лише тоді, коли російські окупанти вийдуть з окупованих територій.

Про це пише The Telegraph із посиланням на високопоставлених осіб у британській армії. Проте у виданні не уточняють, про вихід окупантів на які саме позиції йдеться.

У коментарі виданню одне високопоставлене джерело Королівських ВПС у контексті відправки Україні літаків наголосило: "Ніколи не кажи ніколи". Проте ця особа сказала, що це зараз нібито не пріоритет.

При цьому джерело зазначило, що винищувачі можуть надати, "коли РФ буде вигнана з України, а українцям потрібно буде провести місію повітряного контролю, щоб захистити свій повітряний простір". Тобто йдеться про те, що літаки можуть надати для патрулювання повітряного простору України вже після виведення російських військ.

Україна може отримати винищувачі F-16

Раніше повідомилося, що за три тижні країни НАТО проведуть низку зустрічей. У межах одного із заходів відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України. Однією з тем цієї зустрічі може стати обговорення постачань винищувачів Україні в межах військової допомоги.

Нагадаємо, американська корпорація Lockheed Martin, яка випускає винищувачі F-16, готова наростити виробництво цих літаків. Їх постачатимуть третім країнам, щоб вони могли передати Збройним силам України свої F-16.

У ЗСУ назвали переваги винищувачів F-16. Такі літаки могли б допомогти країні закрити частину неба від атак російських окупантів. Бойові літаки здатні збивати крилаті ракети. У всіх світових державах саме винищувачі перекривають небо, а ППО використовується для захисту військових аеродромів, критичної інфраструктури та урядових будівель, заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Секретар РНБО України Олексій Данілов натякнув, що Україна може незабаром отримати американські винищувачі F-16.

У той же час Німеччина грубо відмовилась передавати Україні винищувачі. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що винищувачі – "набагато складніша система", ніж бойові танки. У ФРН бояться через те, що літаки мають більшу дальність дії та вогневу міць.

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