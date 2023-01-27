"Про це не може бути й мови": Німеччина грубо відмовилась передавати Україні винищувачі

У Німеччині заявили, що винищувачі - "набагато складніша система", ніж танки.

Німеччина відмовилась передавати Україні винищувачі / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія

Україні необхідне важке озброєння та літаки, щоб захистити свої території та звільнити від російських окупантів. Влада неодноразово просила західних партнерів передати винищувачі у якості військової допомоги. У Німеччині грубо відмовили, заявивши, що це неможливо. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, повідомляє Suddeutsche Zeitung.

Він переконує, що винищувачі - "набагато складніша система", ніж бойові танки. У Німеччині бояться через те, що літаки мають більшу дальність дії та вогневу міць.

"Я думаю, що про це не може бути й мови ... Там ми б заглибилися в виміри, від яких я б зараз дуже застерігав", – сказав Пісторіус.

Винищувачі F-16 для України

Глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра 20 січня зробив заяву про те, що нідерландський уряд розгляне можливість постачань Україні F-16, якщо від Києва надійде відповідний запит. Амстердам вивчатиме таку можливість "неупереджено", оскільки жодних "табу" на постачання бойової авіації українській державі не існує.

Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер зазначив, що Вашингтон на високому рівні підтримає ініціативи союзників щодо постачання Україні винищувачів F-16.

Американці позитивно реагують на будь-яку допомогу ЗСУ.

Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга сказав, що Україна за підсумками наступного Раммштайна очікує на позитивн рішення щодо надання Києву бойової авіації.

На думку чиновника, Рамштайн-9 повинен стати новою реальністю.

Інші новини: