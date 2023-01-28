Україна у лютому може отримати винищувачі F-16 - Світан

Захід дає Путіну час, щоб той вивів свої війська з Херсонської та Запорізької областей.

Україна у лютому може отримати F-16 / Колаж фото Вікіпедія, скріншот з відео

Україна вже у лютому може отримати винищувачі F-16 від міжнародних партнерів у якості військової допомоги. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, повідомляє 24 канал.

Захід дає російському диктатору час, щоб той вивів свої війська з Херсонської та Запорізької областей. Він не виключає, що Україна в один момент може отримати одразу танки та авіацію.

"Дають ще час, а вже в середині лютого буде прийнято рішення по F-16 й, скоріш за все, одномоментної передачі танків та авіаційної складової", – сказав Світан.

Він акцентував увагу на тому, що винищувачі необхідні, адже вони зможуть прикривати техніку, з якою будуть йти у наступ.

"Сама по собі броня й танки без прикриття з повітря – це хороші цілі для росіян. Тому вони їх просто полускають маючи, наприклад, Су-30, Су-34, Су-35 та найсучасніші типи ракет. Вони зможуть їх на полі бою знищити, якщо буде стояти така задача глобальна", – пояснив Світан.

Україна може отримати винищувачі F-16

Раніше повідомлялося, що за три тижні країни НАТО проведуть низку зустрічей. У межах одного із заходів відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України. Однією з тем цієї зустрічі може стати обговорення постачань винищувачів Україні в межах військової допомоги.

Нагадаємо, американська корпорація Lockheed Martin, яка випускає винищувачі F-16, готова наростити виробництво цих літаків. Їх постачатимуть третім країнам, щоб вони могли передати Збройним силам України свої F-16.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше натякнув, що вже може відбуватися підготовка до постачання американських винищувачів F-16 Україні.

У ЗСУ назвали переваги винищувачів F-16. Такі літаки могли б допомогти країні закрити частину неба від атак російських окупантів. Бойові літаки здатні збивати крилаті ракети. У всіх світових державах саме винищувачі перекривають небо, а ППО використовується для захисту військових аеродромів, критичної інфраструктури та урядових будівель, заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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