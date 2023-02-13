Військовий експерт спрогнозував, чи можуть ЗСУ отримати від Заходу літаки новіші за F-16

Як каже полковник Роман Світан, українським льотчикам все-таки краще отримувати від Заходу літаки виключно однієї модифікації.

Чи можуть ЗСУ отримати від Заходу літаки сучасніше за F-16 - відповідь експерт / Колаж United States Air Force, скріншот YouTube

Для льотчиків ЗСУ буде найкращим варіантом, якщо західні союзники надішлють їм американські літаки F-16 і німецькі літаки Eurofighter. Про це в інтерв'ю порталу "Главред" сказав полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Річ у тім, що F-16 C/D - це непогана модифікація літака. Він може нести на собі практично весь спектр авіаційних озброєнь: керовані бомби і ті, що вільно падають, ракети "повітря-земля", керовані і некеровані ракети "повітря-повітря". Він може використовуватися і як винищувач, і як перехоплювач, він веде повітряний бій (у нього є гармата), а також працює по землі як штурмовик і бомбардувальник. Плюс навіть в цій модифікації він дешевше будь-якого літака європейського рівня за рахунок своєї кількості. Їх було вироблено кілька тисяч штук, тому за 30 мільйонів доларів їх, в принципі, можна отримати", − сказав він.

Як каже Світан, ідеальним варіантом буде, якщо постачання літаків почнеться саме з Typhoon.

"Дуже важлива і кількість - нам все-таки краще отримувати літак однієї модифікації, щоб наші льотчики літали на одній модифікації, а інженери і техніки використовували один літак. Тому що в разі "збірної солянки", наприклад "Тайфун", "Рафаль", "Міраж", то це буде своєрідним навантаженням для інженерно-технічного складу, для аеродромно-технічного обладнання. Але якщо F-16 на даному етапі складно передати з якихось причин, то можна почати з того ж "Тайфуну". Тому що їх теж багато вироблено, понад 600, і хоча б одну бригаду з двох ескадрилій ми могли б сформувати. Тим більше, що англійці вже готові вчити на них наших льотчиків. Ці два літаки - оптимальний варіант. Французькі літаки, "Міраж" і "Рафаль", теж відмінні, але якщо "Рафалей" багато, то "Міраж" вже старенький. Тому найкраще F-16 або F-16 c", - підсумував він.

Винищувачі F-16 для України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

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