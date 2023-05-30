Військовий експерт пояснив, чому російські окупанти так вчепилися за Бахмут

Олександр Мусієнко вважає, що за позиції в районі Бахмута російські окупанти триматимуться до останнього.

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Олександр Мусієнко пояснив, чому російські окупанти так вчепилися за Бахмут / колаж Главред, фото Генштаб ЗСУ, Главред

Російські окупанти так вчепилися в Бахмут через те, що путінські генерали вкрай люблять у сучасній війні займатися історичною реконструкцією. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Вони дуже хочуть зіграти в історичну реконструкцію. У РФ люблять аналогії з Другою світовою війною, але в битві за Бахмут вони можуть опинитися в ролі шостої німецької армії Паулюса під Сталінградом. Тоді фактично угруповання німецьких військ було взято в оточення. Німці намагалися провести три контрнаступні операції, щоб розірвати кільце (усі зазнали невдачі), і врешті-решт здалися і багато хто загинув. Думаю, що і тут росіяни зіграють в реконструкцію, але опиняться на боці армії Паулюса і можуть бути взяті в оточення", ‒ сказав він.

Мусієнко вважає, що за позиції в районі Бахмута російські окупанти триматимуться до останнього.

"Але вони все одно будуть пробувати. Ми бачимо, що ворог все одно чіпляється за якісь відрізки землі, пробує закріпитися і буде намагатися розвинути певний успіх. А далі все залежатиме від того, як швидко ми встановимо контроль за флангами. Але навіть це, контроль за флангами і взяття Бахмута під вогневий контроль артилерії і мінометного вогню, не означає, що Росія відразу може вийти. Вони відійдуть на словах - допускаю, що десь за річку Бахмутка. Можливо, займуть там оборону, але будуть чіплятися саме там, тому що після оголошення про нібито захоплення міста відразу бігти і відходити росіяни не будуть", ‒ підсумував він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації"Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "я думаю, ні".

У свою чергу гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

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