"Щось відбувається не те": при підготовці окупантів до "трибуналу" були помічені дивні дії

У російських окупантів в Маріуполі все пішло не за планом з судилищем полонених / Колаж фото Reuters, Маріупольська міськрада

Російські окупанти готуються до проведення так званого "трибуналу" над українськими військовими, які перебувають у полоні. Це судилище планують провести в Маріуполі й навіть спорудили клітки. Однак окупанти почали діяти дивно, що вказує на те, що все у них пішло не за планом. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрущенко, повідомляє 24 канал.

Окупанти якось намагаються посилити "заходи безпеки" - посилили охорону біля місцевої філармонії, заборонили зйомку і навіть проходити повз будівлю.

Радник вважає дивним те, що окупанти залучать не тільки "арбітрів" з Сирії, але і власних людей з Росії та Білорусі. Вони також намагалися використовувати людей з Північної Кореї.

"Росія (офіційно - Главред) не повинна брати участь в цьому сумному шоу, але щось у них пішло не так. Якщо вони безпосередньо долучили й замазали в співучасники Росію і Білорусь, то щось там відбувається не те", - сказав Андрющенко.

Трибунал над полоненими українцями

Нагадаємо, Верховний суд РФ 2 серпня визнав полк "Азов" нібито "терористичною організацією". Засідання проходило в закритому режимі на вимогу місцевої Генпрокуратури. У суді оголосили, що рішення має бути виконане негайно.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що полоненим українцям тепер загрожує серйозна небезпека, бо існує загроза, що їх можуть безжально стратити чи засудити до довічного позбавлення волі.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що РФ почала готуватися до суду над полоненими азовцями. За його даними, за кілька діб після виходу з Азовсталі у Маріуполі, все керівництво полку "Азов", яке було на заводі, вивезли у Москву - командира та всіх його заступників. Після цього з ними не було можливості встановити якийсь зв'язок. Також невідомо, у якому стані вони перебувають та як до них ставляться.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко не виключає, що окупанти проведуть судилище в День Незалежності України.

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