"Жаби та гадюки": у Зеленського відреагували на звинувачення українки у вбивстві дочки Дугіна

Подоляк відреагував на звинувачення українки у вбивстві дочки Дугіна / ОПУ

У Росії досі в паніці через замах на ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна та ліквідацію його дочки Дар'ї. Там намагаються у всьому звинуватити українку, яка нібито переїхала зі своєю 12-річною дочкою. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на це та назвав російські спецслужби "жабами та гадюками". Це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Він переконаний, що всі ці "казки" навмисно поширюють російські пропагандисти.

"Російська пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто пропагандистки Дугіної "призначено" українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку "Правого сектора" чи "естонську візу". Жаби й гадюки російських спецслужб почали внутрішньовидову боротьбу", - написав Михайло Подоляк.

Що сталося з дочкою Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

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