Окупанти планують провести трибунал над азовцями на сцені філармонії у День незалежності - мер

Окупанти хочуть провести суд над полоненими у День незалежності України / Колаж фото Reuters, Маріупольська міськрада

Російські окупанти цинічно планують провести "трибунал" над українськими полоненими захисниками. Цей "суд" вони хочуть влаштувати у Маріуполі прямо на сцені філармонії". Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко під час брифінгу, повідомляє Українська правда.

За його даними, відбутися це може у День незалежності України, 24 серпня. Але це ще не точна дата, вони розглядають й інші.

"Нашу перлину (камерна філармонія –ред.), де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато в тюрмах, які окупанти створили навколо Маріуполя", - сказав Вадим Бойченко.

Мер Маріуполя каже, що у тюрьмах перебувають понад 10 тис. людей, серед них багато військових.

Таким чином окупанти хочуть показати хоча б якісь "досягнення", адже на фронті перемоги з їхнього боку відсутні.

Слід зазначити, що подібний "трибунал" є військовим злочином, адже відповідно до домовленостей з ООН та Червоним Хрестом, полонені, які склали зброю, не можуть бути засуджені.

Бойченко не виключає, що своїми діями окупанти хочуть налякати українських військових, які нині захищають державу.

Нагадаємо, Верховний суд РФ 2 серпня визнав полк "Азов" нібито "терористичною організацією". Засідання проходило в закритому режимі на вимогу місцевої Генпрокуратури. У суді оголосили, що рішення має бути виконане негайно.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що полоненим українцям тепер загрожує серйозна небезпека, бо існує загроза, що їх можуть безжально стратити чи засудити до довічного позбавлення волі.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що РФ почала готуватися до суду над полоненими азовцями. За його даними, за кілька діб після виходу з Азовсталі у Маріуполі, все керівництво полку "Азов", яке було на заводі, вивезли у Москву - командира та всіх його заступників. Після цього з ними не було можливості встановити якийсь зв'язок. Також невідомо, у якому стані вони перебувають та як до них ставляться.

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