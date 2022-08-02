"Можуть стратити": експерт розповів, що загрожує бійцям Азова після визнання їх "терористами" в РФ

РФ може спробувати стратити бійців з полку Азов / колаж фото Главред , From-ua.com

Верховний суд Росії прийняв жахливе рішення - визнав український батальйон "Азов" нібито "терористичною організацією". Тепер українським захисникам, які перебувають у російському полоні, може загрожувати серйозна небезпека. Не виключено, що РФ захоче їх стратити або довічно відправити до в'язниці. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ТСН.uа.

Експерт зазначив, що РФ йде за "заздалегідь визначеним планом".

"Тепер дуже погано. Якщо вони перевезуть азовців на територію Росії, вони будуть визначені терористами і їх можна стратити. Через суд. Але ми розуміємо, який суд в Росії. У них за тероризм – це вища міра покарання – розстріл. Якщо Росія хоче приєднати цю територію до себе, тоді теж там будуть поширюватися закони РФ. Я так розумію, що наші можновладці чи не в змозі вирішити це питання... Час спливає, далі буде ще важче витягнути наших хлопців", - сказав Олег Жданов.

Він також додав, що в РФ поки діє мораторій на смертну кару, але там вже говорять про необхідність його зняти.

"ДНР" і "ЛНР" – вони не визнані ніде в світі. До смертної кари британців засудили, але місяць минув, я так розумію, що вони бояться. Тим більше, Великобританія пригрозила діями у відповідь для РФ, а не для "ДНР". Якщо 11 вересня відбудеться референдум, і вони приєднають цю територію до РФ, а до цього Дума може проголосувати на зняття мораторію щодо покарання за особливо тяжкі злочини", — говорить експерт.

Варто зазначити, що РФ може відмовитися обмінювати азовців через те, що вони нібито "терористи". У такому випадку наші захисники можуть отримати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, відповідне рішення Верховний суд РФ прийняв сьогодні. Засідання проходило в закритому режимі на вимогу місцевої Генпрокуратури. У суді оголосили, що рішення має бути виконане негайно.

Теракт в Еленовке

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримування українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених. Серед загиблих є бійці "Азова". Їх перевели в цей барак за кілька днів до того, як сталася трагедія.

Увечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти. Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

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