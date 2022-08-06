Полонений командир Азову та його заступники у Москві: РФ готується до суду над ними - Жорін

РФ готується до суду над азовцями / Коллаж фото Reuters, From-ua.com

Після того, як Верховний суд Росії визнав полк "Азов" нібито "терористичною організацією", в РФ готуються тепер до суду над полоненими азовцями. Про це заявив екскомандир полку "Азов" Максим Жорін в інтерв'ю ISLND TV.

Він вважає, що РФ хотіла записати з азовцями "показові" відео, але окупанти не змогли "зламати" наших захисників та змусити говорити на камеру те, що хочуть чути у Кремлі. Тепер вони готують "показові" суди. Жорін назвав це все "цирком".

"Ухвалення цього рішення свідчить, що найближчим часом ми побачимо якісь суди або над керівництвом "Азова", або над азовцями на території Росії", - сказав Максим Жорін.

За його даними, за кілька діб після виходу з Азовсталі у Маріуполі, все керівництво полку "Азов", яке було на заводі, вивезли у Москву - командира та всіх його заступників. Після цього з ними не було можливості встановити якийсь зв'язок. Також невідомо, у якому стані вони перебувають та як до них ставляться.

Нагадаємо, відповідне рішення Верховний суд РФ прийняв 2 серпня. Засідання проходило в закритому режимі на вимогу місцевої Генпрокуратури. У суді оголосили, що рішення має бути виконане негайно.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що полоненим українцям тепер загрожує серйозна небезпека, бо існує загроза, що їх можуть безжально стратити чи засудити до довічного позбавлення волі.

Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримування українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених. Серед загиблих є бійці "Азова". Їх перевели в цей барак за кілька днів до того, як сталася трагедія.

Увечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

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