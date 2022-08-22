Армія України потужно вдарила по Антонівському мосту, коли війська РФ везли боєприпаси – Хлань

Окупанти більше зможуть їздити Антонівським мостом - ремонту він не підлягає, - Хлань / Колаж Соцмережі, Вгору

Сили оборони України завдали удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні у момент, коли естакадою рухалася колона російської автомобільної техніки з боєприпасами. Удар був настільки потужним, що сталася детонація боєприпасів в російських вантажівках, в результаті чого вийшло пошкодження бетонних конструкцій. Міст міг і зовсім остаточно розвалитися. Відремонтувати міст і проїхати ним більше не можна. Про це розповів радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він повідомив про те, що ЗСУ вдарили по Антонівському мосту саме тоді, коли ним пересувалися окупанти з боєприпасами. Люди вже телефонують і кажуть, що не пам'ятають, чи був до цього ще такий інцидент.

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"ЗСУ не просто потрапили в міст, а зробили це саме в той момент, коли ним рухалася колона російських автомобілів з боєприпасами. Люди дзвонять, кажуть, що такого ще не пам'ятають", - сказав Хлань.

За його словами, удар був такої сили, що боєприпаси у військових КамАзах російських загарбників здетонували. Результат - пошкодження бетонних конструкцій. Відремонтувати міст і проїхати по ньому більше не можна.

Як підкреслив Сергій Хлань, свідки ситуації вже кажуть про те, що міст міг остаточно зруйнуватися.

ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту

У понеділок, 22 серпня, сталися вибухи в окупованих Чорнобаївці та Новій Каховці Херсонської області. У соціальних мережах публікували фотознімки з місця "прильоту" по Антонівському мосту. З'являлася інформація про те, що естакаду могла бути повністю зруйновано.

Пропагандисти РФ, у свою чергу, заявили, що ППО окупантів нібито перехопила не менше 10 ракет, що летіли по Антонівському мосту.

У ЗСУ фактично підтвердили удар по Антонівському мосту. Представниця Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час брифінгу зазначила, що ЗСУ нагадують окупантам "про свою дистанційну присутність".

"Антонівський міст - один з транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати, але усвідомлюючи, що така конструкція не може бути залатана відерцем бетону, а вимагає досить суттєвого ремонтування і технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо (міст, - ред.) під контролем і нагадуємо про свою дистанційну присутність", - підкреслила Гуменюк.

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