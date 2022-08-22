УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Армія України потужно вдарила по Антонівському мосту, коли війська РФ везли боєприпаси – Хлань

22 серпня 2022, 17:52

Свідки удару ЗСУ кажуть, що міст, схоже, остаточно розвалився, сказав Сергій Хлань.

Антонівський міст приліт
Окупанти більше зможуть їздити Антонівським мостом - ремонту він не підлягає, - Хлань / Колаж Соцмережі, Вгору

Сили оборони України завдали удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні у момент, коли естакадою рухалася колона російської автомобільної техніки з боєприпасами. Удар був настільки потужним, що сталася детонація боєприпасів в російських вантажівках, в результаті чого вийшло пошкодження бетонних конструкцій. Міст міг і зовсім остаточно розвалитися. Відремонтувати міст і проїхати ним більше не можна. Про це розповів радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він повідомив про те, що ЗСУ вдарили по Антонівському мосту саме тоді, коли ним пересувалися окупанти з боєприпасами. Люди вже телефонують і кажуть, що не пам'ятають, чи був до цього ще такий інцидент.

Дивіться онлайн новини Херсона

"ЗСУ не просто потрапили в міст, а зробили це саме в той момент, коли ним рухалася колона російських автомобілів з боєприпасами. Люди дзвонять, кажуть, що такого ще не пам'ятають", - сказав Хлань.

За його словами, удар був такої сили, що боєприпаси у військових КамАзах російських загарбників здетонували. Результат - пошкодження бетонних конструкцій. Відремонтувати міст і проїхати по ньому більше не можна.

Як підкреслив Сергій Хлань, свідки ситуації вже кажуть про те, що міст міг остаточно зруйнуватися.

ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту

У понеділок, 22 серпня, сталися вибухи в окупованих Чорнобаївці та Новій Каховці Херсонської області. У соціальних мережах публікували фотознімки з місця "прильоту" по Антонівському мосту. З'являлася інформація про те, що естакаду могла бути повністю зруйновано.

Пропагандисти РФ, у свою чергу, заявили, що ППО окупантів нібито перехопила не менше 10 ракет, що летіли по Антонівському мосту.

У ЗСУ фактично підтвердили удар по Антонівському мосту. Представниця Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час брифінгу зазначила, що ЗСУ нагадують окупантам "про свою дистанційну присутність".

"Антонівський міст - один з транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати, але усвідомлюючи, що така конструкція не може бути залатана відерцем бетону, а вимагає досить суттєвого ремонтування і технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо (міст, - ред.) під контролем і нагадуємо про свою дистанційну присутність", - підкреслила Гуменюк.

Інші новини:

ЗСУ новини Херсона війська Росії Херсонська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:18

Слава Дьомін розповів про нову кохану Віталія Кличка

17:52

Армія України потужно вдарила по Антонівському мосту, коли війська РФ везли боєприпаси – ХланьВідео

17:52

"Скучила за Росією, патріотка Дубайська": Гордон висміяв росіянкуВідео

17:48

"Жаби та гадюки": у Зеленського відреагували на звинувачення українки у вбивстві дочки ДугінаВідео

17:25

Леся Нікітюк показала свої "бойові помідори"

Реклама
17:15

Неймовірні зміни і фінансовий успіх: 2 знаки зодіаку - щасливчики тижняВідео

17:11

Як прати штори, щоб не прасувати їх: 6 золотих порад для різних тканин

17:05

Росія не хоче перемовин Путіна із Зеленським та погрожує затяжною війноюВідео

17:02

1+1 media анонсує спецпроєкт "Всеукраїнська капсула часу" до Дня Незалежності України

16:55

До сліз: Камалія показала, як її дочки повернулися додому і зустрілися з бабусеюВідео

16:54

"Я в це не вірю": Арестович прокоментував небезпеку ракетних ударів на День НезалежностіВідео

16:42

"Відчуваються лінь і апатичність": таролог з Херсона розповіла, що робити українцям

16:18

Росія буде змушена здати Запоріжжя та Херсонщину: експерт назвав причинуВідео

15:58

Росія може вдарити по центрах ухвалення рішень у Києві: у КМДА звернулися до жителів столиціВідео

15:54

"Дар'ю Дугіну вбила українка": російські чекісти "розкрили" вбивство дочки ідеолога фашизмуВідео

15:45

Навіщо класти сірники в воду для варіння яєць: результат всіх здивуєВідео

15:39

Близько 9 тисяч: Залужний розповів, скільки українських воїнів полягли в боях з ворогамиВідео

15:12

У польоті і з ударом ноги: Олег Скрипка згадав, як побив Дугіна, який ображав українців

15:08

У Росії масово припиняють дивитися пропаганду: аудиторія "топ-каналів" агресора впала на 25%Відео

15:05

Астролог вказала дату смерті ПутінаВідео

Реклама
14:39

Вихідний на День Незалежності України 2022 - чи будемо відпочивати 24 серпня

14:37

"Щось відбувається не те": при підготовці окупантів до "трибуналу" були помічені дивні діїВідео

14:17

Коригував вогонь, коли по ньому влупили ЗСУ: на фронті ліквідували російського старлеяВідео

14:01

Контрнаступ виглядає не так, як всі думають: у ЗСУ розкрили деталі звільнення Херсонщини

13:59

Росія і Білорусь можуть піти в наступ: експерт назвав єдину умовуВідео

13:56

"Розбили навпіл, його немає": ЗСУ потужно вдарили по Антонівському мосту в Херсоні - ЗМІВідео

13:25

Принесе багато побачень і нове кохання: коли краще купувати телефон за місячним календарем у вересні

13:22

Дві подружки: Вайкуле і Пугачова сходили на прем'єру фільму Серебренникова

13:13

Хитрі господині кладуть в каструлю з м'ясом бананову шкірку: що це дає

13:09

Ранок божевільної: Королева у весільній фаті розважала сусідів співом з балкона

13:00

Економіку рятуватимуть західні вливання, можливі масові скорочення: чого чекати українцям у 2023

12:59

Можна роздивитися деталі: відпочиваючий у Криму сфотографувався з С-400 та "злив" розташування

12:43

Дочка Полякової показала б'юті-процедуру, яку зробила відразу після повернення до Києва

12:30

РФ за 3-8 років хоче розв’язати велику війну у всій Європі: експерт пояснив плани ПутінаВідео

12:16

Ексклюзивно у прямому ефірі "Сніданку з 1+1" на ТЕТ Оля Полякова здійснила магічний ритуал та спалила у багатті кокошник

11:56

"Охоронці бачать, що Путін в'яне": експерт розповів, як "приберуть" хворого диктатораВідео

11:53

"Ніж у спину": Данілов розповів, як Білорусь нахабно обманула УкраїнуВідео

11:51

Загуляв з Канделакі і "маленьке чоловіче достоїнство": Скабєєва розлучається і буде звільнена

11:49

"Бавовна у Донецьку": горить база російського батальйону "П'ятнашка", багато загиблихВідео

11:47

Місячний календар стрижок на вересень 2022: фартові дні для грошей і удачі

Реклама
11:35

День Незалежності України 2022: душевні привітання та листівки до свята

11:04

"Він підписав договір з дияволом": екстрасенс Макс Гордєєв розкрив секрет двійників ПутінаВідео

11:01

На тлі чуток про рак: в Мережу злили фото Андрія Малахова без перуки

10:52

Картинки з ювілеєм жінці і чоловікові - стильні привітання іменинникам

10:51

"Другого шансу може не бути": зараз Україна може повернути всі свої території - ЖдановВідео

10:46

День прапора 2022: дата, історія державного символу України та привітання

10:24

Україна отримає 300 дронів-камікадзе від Австралії: на що здатна унікальна розробка

10:22

"На відновлення піде 10-20 років": експерт описав 2 сценарії життя в Україні – у разі перемоги і поразкиВідео

10:17

Дугін сам запропонував принести в жертву свою дочку, в ФСБ замах готували два тижні - ЗМІ

09:52

"У Путіна тільки два шляхи": Соскін розповів, коли росіяни наважаться ліквідувати диктатора

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти