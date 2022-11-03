Військові невдачі РФ послаблять режим, з'являться умови для відсторонення Путіна від влади - Маломуж

Деградація РФ може посприяти наступу ЗСУ і послабити Путіна - Маломуж / Колаж, Главред, 93 ОМБр Холодний Яр, Кремль,

Росія не має можливостей для перемог на фронтах війни проти України. Вона використовує ракетні удари для чинення тиску на українців і просування своїх так званих "мирних ініціатив". Виснаження запасів ракет і поразки на війні створюють передумови для ефективного контрнаступу ЗСУ на сході і півдні. Проблеми погіршать становище правлячого режиму в Кремлі і створять передумови для зміщення Путіна або притягнення його до відповідальності на міжнародному рівні. Про це заявив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він сказав про те, що Росія, ймовірно, продовжить завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. У окупантів немає інструментів для перемог на фронті, тому вони, таким чином, чинитимуть тиск на позицію українців і просуватимуть свої нібито "мирні ініціативи".

"У Росії сьогодні немає ефективних стратегічних інструментів задля перемог на фронті. Єдине, що вони можуть - використовувати ці удари для придушення позиції українців, створення складних умов для нашого виживання і одночасно умов для підтримки "мирних ініціатив" РФ усередині України. Тому вони і далі завдаватимуть ударів по критичній інфраструктурі", - зазначив Маломуж.

За слова експерта, агресор має дефіцит високоточних ракет, проте у нього ще багато старих низькоточних ракет. Їх дальність може становити 500-800 кілометрів, вони дуже небезпечні.

"Відносно високоточних ракет, то наприклад, "Іскандери" Росія вже використала на 80%. "Калібри", які, як правило, знаходяться на базах формувань Чорноморського флоту, теж використані на 60%. Тобто декілька сотень високоточних ракет у Росії ще є на озброєнні. Якщо вони за один раз випускають 50, то зрозуміло, що резерв уже менший. Але більший резерв у Росії низькоточних, але дуже небезпечних ракет - наприклад, Х-555 та інших, які можуть бити на 500-800 км, не мають достатньої точності, але мають велику рушійну силу. Саме цих ракет Росія має ще багато, та вони не мають гарантій збереження - деякі з них падають на росіян, бо система керування спрацювала проти них самих. Тому декілька тисяч цих ракет можуть загрожувати і нам, і Російській Федерації", - пояснив Маломуж.

Також він додав, що серйозні системи протиповітряної оборони, які отримує Україна, можуть забезпечити високу ймовірність збиття таких ракет. Тоді росіяни не зможуть використовувати ракети – може виникнути ситуація, коли у них не буде інших способів для ведення атак, крім ядерних.

"Потужні системи ППО, які ми сьогодні отримуємо, можуть забезпечити їхнє збиття на 70-80, а може й 90% (за умови, що ми отримаємо усі засоби ППО, які ми домовилися мати у найближчі тижні). Це - та модель, яка знецінить для РФ перспективи їхнього використання. Бо тоді росіяни зрозуміють, що не можуть використовувати ракети, не залишаючи ні запасів, ні потенціалу на інші формати бойових дій (адже Росія передбачає і інші театри дій). А якщо вони будуть оголеними, то це означатиме перспективу програшу системного характеру, бо у них не буде інших аргументів, окрім ядерних.", - вважає екс-глава СЗР.

Крім того, програш окупантів на фронті і дефіцит ракет можуть посприяти контрнаступу ЗСУ на півдні і сході. Проблеми послаблять правлячий в РФ режим - створяться умови для відсторонення Путіна від влади, або його притягнення до відповідальності на міжнародному рівні.

"Програш на фронті, відсутність ракет - це перспектива технологічної деградації Росії, за якої українські війська можуть ефективно працювати і на сході, і на півдні України, визволяючи території. Усе це послабить режим і створить передумови або для зміщення Путіна, або для його програшу і притягнення до відповідальності у міжнародних судах.", - підкреслив Микола малому.

Раніше російський опозиційний політик Леонід Гозман заявив, що війська Росії, ймовірно, остаточно посипляться в Україні після того, як відчують безсилля і нездатність утримати фронт. На його думку, це не обов'язково буде пов'язано з будь-якою конкретною перемогою ЗСУ на полі бою.

Гозман вважає, що армія України вже частково перенесла війну на територію Росії і здійснює певні дії в прикордонних Курську і Бєлгороді. Однак, за його словами, українські війська мають на це право, оскільки там знаходяться російські військові бази.

Дивіться повну версію інтерв'ю Миколи Маломужа Главреду

Інші новини: