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"Путін буде намагатися покласти нашу енергетику": Жданов пояснив, що може врятувати Україну

3 листопада 2022, 06:42

Якщо західні партнери України зможуть прискорити постачання протиракетних і протиповітряних систем, то Україна пройде цю зиму з найменшими втратами.

Володимир Путін, Олег Жданов
Олег Жданов розповів, як зберегти українську енергетику / Reuters, Главред

Наслідки ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України вдасться мінімізувати, якщо Захід якнайшвидше надасть нашій країні необхідні протиповітряні та протиракетні системи. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

"Природно, Путін буде намагатися якомога сильніше покласти нашу енергетику. З іншого боку, ми будемо намагатися її зберегти. Я думаю, будемо відбиватися. Це війна. Кожен домагається своїх цілей будь-яким шляхом", - сказав Жданов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Якщо західні партнери України зможуть прискорити постачання протиракетних і протиповітряних систем, то наша країна "почуватиметься себе більш впевнено і пройде цю зиму з найменшими втратами".

"Якщо ні, то, звичайно, нам буде важко. Будемо сидіти на дровах і вугіллі", - сказав Жданов.

У той же час Жданов підкреслив, що на сьогоднішній день Європа змогла успішно диверсифікувати поставки газу і повністю забезпечила себе на найближчий опалювальний сезон, тому енергетичний шантаж Кремля не змусить європейські уряди скоротити військову допомогу нашій країні.

Відключення світла в Україні

Російські загарбники у понеділок, 31 жовтня, завдали масованого ракетного удару по Україні. Було пошкоджено багато енергооб'єктів у низці областей. Після цього абонентам у Києві запровадили нові графіки відключення електроенергії. При цьому повідомлялося, що в столиці України можливі відключення електроенергії абонентам одразу до трьох разів на добу. В середньому електропостачання абонентам планують відключати в проміжку до 4 годин.

У ДТЕК заявляли, що в українських енергетиків закінчилося обладнання для відновлення енергоінфраструктури. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Нове обладнання необхідно купувати закордоном, коштує все дуже дорого. Після цього глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що 12 країн погодилися допомогти з поставками в нашу країну необхідного обладнання для відновлення інфраструктури після обстрілів з боку РФ.

Пізніше в ДТЕК заявили, що енергетики повернули світло для споживачів та об'єктів водоканалу в Києві, які з ранку 31 жовтня були без електропостачання через ракетний удар російських окупантів.

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