План Путіна провалився, ЗСУ звільняють території: Гозман розповів, коли посипляться війська РФ

Деокупація Херсона стане символічним і дуже важливим актом, порівнянним зі звільненням Парижа від гітлерівців, вважає російський опозиціонер Леонід Гозман.
Росія вже не змогла виграти війну проти України, події розвиваються за планом президента Володимира Зеленського. Російські війська можуть посипатися, коли вони зіткнуться з безсиллям і нездатністю захистити захоплені позиції і утримати ситуацію. Не обов'язково це станеться після якоїсь конкретної перемоги ЗСУ, як, наприклад, у зв'язку зі звільненням Херсона. Про це заявив російський опозиційний політик, політолог Леонід Гозман.
В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що події на війні Москви проти Києва розвиваються на користь України. Все йде за планом Зеленського, водночас реалізація задумів директора країни-агресорки Путіна провалюється.
"Росія не змогла виграти війну з Україною. Ваша армія звільнила значну частину територій, які були захоплені в перший період військових дій. Війна йде за планом Володимира Зеленського, а не Володимира Путіна", - вважає Гозман.
На думку політика, війська РФ остаточно посипляться після того, як вони зіткнуться з безсиллям і неможливістю утримати ситуацію. Не обов'язково це станеться у зв'язку з якоюсь конкретною перемогою України.
"На мій погляд, можливу паніку і розсипання фронту з російського боку навряд чи можна пов'язувати з конкретною перемогою України на будь-якій ділянці. В тому числі, і прив'язувати падіння військ РФ до звільнення ЗСУ Херсона. Деокупація Херсона, дай Бог вона відбудеться, буде символічним і дуже важливим актом – порівнянним зі звільненням Парижа від гітлерівців. Думаю, паніка росіян на фронті буде пов'язана, ймовірно, з якимось безсиллям - масовою загибеллю військових, неможливістю захиститися та утримати ситуацію.... Наприклад, фактором може стати відсутність боєприпасів і неможливість військ РФ відповідати на обстріли ЗСУ. Має статися щось, що люди відчують на собі", - підкреслив Леонід Гозман.
Війна Росії проти України
Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше заявила, що ЗСУ продовжують утримувати вогневий контроль у Херсонській області. За її словами, окупанти РФ отримали команду до останнього триматися у Херсоні. Вони готуються до вуличних боїв і будують оборонні редути.
Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ продовжують наступ у регіоні.
Звільнено ще 9 населених пунктів. У районах Білогорівки, Сватового та Кремінної йдуть бої.
Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов зробив прогноз, згідно з яким армія України може звільнити Херсон до кінця листопада.
За його словами, окупанти зосередили у Херсонській області до 40 тисяч військових. Найбільш боєздатні підрозділи загарбників знаходяться у Херсоні.
Дивіться повну версію інтерв'ю Леоніда Гозмана Главреду
Інші новини:
- "Ми будемо їх гнати на лівому березі": Жданов розповів про дії ЗСУ після звільнення Херсона
- Війська РФ готуються до "оборони" і чекають наступу ЗСУ на захоплений Херсон - ISW
- Китай заявив про "тверду підтримку" режиму Путіна: Гозман назвав небезпечний сценарій