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План Путіна провалився, ЗСУ звільняють території: Гозман розповів, коли посипляться війська РФ

2 листопада 2022, 12:12

Деокупація Херсона стане символічним і дуже важливим актом, порівнянним зі звільненням Парижа від гітлерівців, вважає російський опозиціонер Леонід Гозман.

ЗСУ, війська РФ
Безсилля військ РФ змусить посипатися їхнє угруповання в Україні-політолог / 10-та гірничо-штурмова бригада (ілюстративне фото), УНІАН

Росія вже не змогла виграти війну проти України, події розвиваються за планом президента Володимира Зеленського. Російські війська можуть посипатися, коли вони зіткнуться з безсиллям і нездатністю захистити захоплені позиції і утримати ситуацію. Не обов'язково це станеться після якоїсь конкретної перемоги ЗСУ, як, наприклад, у зв'язку зі звільненням Херсона. Про це заявив російський опозиційний політик, політолог Леонід Гозман.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що події на війні Москви проти Києва розвиваються на користь України. Все йде за планом Зеленського, водночас реалізація задумів директора країни-агресорки Путіна провалюється.

"Росія не змогла виграти війну з Україною. Ваша армія звільнила значну частину територій, які були захоплені в перший період військових дій. Війна йде за планом Володимира Зеленського, а не Володимира Путіна", - вважає Гозман.

На думку політика, війська РФ остаточно посипляться після того, як вони зіткнуться з безсиллям і неможливістю утримати ситуацію. Не обов'язково це станеться у зв'язку з якоюсь конкретною перемогою України.

"На мій погляд, можливу паніку і розсипання фронту з російського боку навряд чи можна пов'язувати з конкретною перемогою України на будь-якій ділянці. В тому числі, і прив'язувати падіння військ РФ до звільнення ЗСУ Херсона. Деокупація Херсона, дай Бог вона відбудеться, буде символічним і дуже важливим актом – порівнянним зі звільненням Парижа від гітлерівців. Думаю, паніка росіян на фронті буде пов'язана, ймовірно, з якимось безсиллям - масовою загибеллю військових, неможливістю захиститися та утримати ситуацію.... Наприклад, фактором може стати відсутність боєприпасів і неможливість військ РФ відповідати на обстріли ЗСУ. Має статися щось, що люди відчують на собі", - підкреслив Леонід Гозман.

Війна Росії проти України

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше заявила, що ЗСУ продовжують утримувати вогневий контроль у Херсонській області. За її словами, окупанти РФ отримали команду до останнього триматися у Херсоні. Вони готуються до вуличних боїв і будують оборонні редути.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ продовжують наступ у регіоні.

Звільнено ще 9 населених пунктів. У районах Білогорівки, Сватового та Кремінної йдуть бої.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов зробив прогноз, згідно з яким армія України може звільнити Херсон до кінця листопада.

За його словами, окупанти зосередили у Херсонській області до 40 тисяч військових. Найбільш боєздатні підрозділи загарбників знаходяться у Херсоні.

Дивіться повну версію інтерв'ю Леоніда Гозмана Главреду

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Леонід Гозман війна Росії та України
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