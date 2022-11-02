Україна вже перенесла війну в Росію, ЗСУ "працюють" у Бєлгороді та Курську - Гозман

Україна не має моральної заборони на удари по містах Росії після дій російських військ - Гозман / Колаж Facebook / kpszsu, Reuters

Російський опозиційний політик, політолог Леонід Гозман вважає, що Україна вже перенесла війну на територію Росії, а ЗСУ проводять певні дії в Бєлгороді та Курську. Однак, на його думку, повномасштабна українська військова операції на російській території навряд чи передбачається. Але якщо Київ вирішить завдавати ударів по Санкт-Петербургу і Москві, моральних претензій до України у зв'язку з військовою агресією РФ не повинно бути.

В інтерв'ю Главреду політик сказав про те, що на його думку, українська армія вже перенесла війну на територію РФ – до Бєлгорода і Курська. До України не може бути жодних питань, оскільки йде війна – там знищуються військові об'єкти.

"Військове командування України вже перенесло війну на територію Росії. Інциденти в Криму зрозумілі-півострів належить Україні. Це ваша земля, захоплена Росією. Але на Білгород і Курськ Київ же ніколи не претендував. Але там ЗСУ вже дещо потихеньку роблять. Дії армії України на території РФ не викликають особливих питань, оскільки там знаходяться військові об'єкти. По можливості ви їх знищуєте. Це абсолютно нормальна логіка. Думаю, мирного неба для Росії в цій війні ніхто не гарантує", - пояснив свою позицію Гозман.

За його словами, якщо Україна почне завдавати ударів по Санкт-Петербургу і Москві, моральних претензій до Києва бути не повинно, оскільки російська армія обстрілює українські міста.

"У мене два рідних міста в Росії-Санкт-Петербург, де я виріс, і Москва, в якій я прожив більшу частину життя. Я не хочу, щоб на ці міста падали бомби. Але я зрозумію, якщо Україна вирішить піти на такий крок. Після того, як моя країна обстрілювала Київ та інші українські міста, у вас немає моральної заборони обстрілювати міста РФ", - додав політолог.

Крім того, Леонід Гозман підкреслив, що Україна навряд чи перенесе війну на територію Росії в повноцінному форматі і, ймовірно, зупиниться на своїх кордонах станом на 1991 рік, як декларує офіційний Київ.

Нагадаємо, Леонід Гозман, якого в РФ внесли до списку "іноагентів", заявив, що війська Росії в Україні посипляться не обов'язково після однієї з великих перемог ЗСУ, такої як звільнення Херсона. Вони можуть впасти в результаті безсилля і нездатності окупантів утримувати фронт.

Також Гозман оцінив сценарій можливої військової підтримки Китаю.

За його словами, якщо Пекін дійсно підтримає Росію, це стане тактичною перемогою Путіна. Можлива військова підтримка Москви з боку КНР може призвести до серйозної ситуації.

Дивіться повну версію інтерв'ю Леоніда Гозмана Главреду

Інші новини: