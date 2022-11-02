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"ЗСУ добре лікують залежності": Подоляк розніс Путіна, який клянчить перемовини в України

2 листопада 2022, 15:00

Росія сьогодні нагадує ігромана, який пішов ва-банк і програв, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк, Путін
Путіну потрібні перемовини, щоб добитися визнання анексії територій України - Подоляк / Колаж Офіс президента, Кремль

Директор країни-агресорки РФ Володимир Путін знову "пропонує" Києву нібито "перемовини" для того, щоб добитися визнання анексії українських територій. Росія нагадує ігромана, якому пощастило, проте після ходу ва-банк він програв. Хворобливі залежності добре лікують Збройні сили України. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він порівняв Росію з лудоманом в казино, якому декілька разів пощастило, після чого він вирішив поставити на кін все, що у нього було, і програв.

За словами чиновника, Путін просить перемовин, щоб "відігратися". Йому потрібне визнання анексії окупованих територій України. Однак Київ не піде на такі умови і має намір завершити війну військовим шляхом.

"Росія сьогодні - це лудоман в казино, якому декілька разів пощастило і він повірив у доленосність. А потім пішов ва-банк... і програв. Пропонуючи нові "перемовини" сьогодні (визнання анексії), Путін хоче відігратися. На щастя, Збройні сили України добре лікують хворобливі залежності", - підкреслив Михайло Подоляк.

Перемовини Росії та України

Президент Володимир Зеленський 27 жовтня заявив, що Україна не може піти на перемовини з Росією, оскільки країна-агресорка пропонує Києву окупаційні умови "діалогу". Одна з вимог - визнання захопленого Криму нібито "територією РФ" і відмова від окупованих районів Донбасу. Зеленський наголосив - Москва налаштована на подальшу окупацію української держави.

1 листопада директор країни-окупанта РФ Володимир Путін поскаржився, що Київ не хоче говорити з Москвою.

Нібито сторони про щось "домовилися" в Стамбулі, а потім діалог зірвався. При цьому він сказав, що Росія готова чекати на згоду Києва.

2 листопада в інтерв'ю чеському телебаченню Володимир Зеленський повторив, що Україна не піде на компроміси з Росією після того, як Москва розв'язала цинічну повномасштабну війну.

"Я думаю, що деякі лідери країн, звичайно, хотіли б (компромісів з боку Києва). Я не хочу наразі давати свою оцінку цьому, тому що це не має значення. Тому що для мене не важливо, що хтось намагається підштовхнути нас. Ми вже там були (в перемовинах з РФ). Для нас там нічого нового, ніяких сюрпризів. Я знаю, чим закінчить ця історія", - підкреслив Зеленський.

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Володимир Путін Михайло Подоляк війна Росії та України мирні переговори з Росією
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